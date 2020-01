Felix Jensen i aksjon i Africa Race for et par dager siden. Foto: Team Ullevålseter / Team Ullevålseter

Drama for norsk fører i ørkenen: – Det kunne ha vært slutten

Felix Jensen (28) opplevde en dramatisk krasj på fredagens fjerde etappe av Africa Race. – Jeg er glad jeg sitter her, sier han til VG på vei til et militærsykehus.

For mindre enn 10 minutter siden

Han deltar i samme ørkenrally som veteranen Pål Anders Ullevålseter (51). Ulykken skjedde rett før mål i Marokko.

– Jeg kjørte 100 meter bak Pål Anders. Jeg kjørt inn i en støvsky. Jeg prøvde å bremse, men plutselig traff jeg en halv meter høy tuste. Farten var rundt 70 kilometer i timen. Jeg fløy gjennom luften, sier Felix Jensen, som blir kjørt til sykehus av filmteamet til TV Inter, som følger de to motorsykkelførerne i Afrika.

– Jeg landet på begge skuldrene, men klarte å kjøre i mål med den ene hånden. Hvis det er brudd, drar jeg hjem til Norge. Vi får se hva de sier på sykehuset.

ØRKEN-HELTER: Pål Anders Ullevålseter og Felix Jensen fotografert sammen i Sahara i 2017. Foto: Geir Olsen

– Det kunne ha gått enda verre?

– Jeg er glad jeg sitter her. Jeg landet på hodet og mistet synet i to minutter. Det kunne ha vært slutten.

Pål Anders Ullevålseter, som har flere tiårs erfaring fra ørkenrally, mener at Felix Jensen har vært heldig.

– Ut fra det som skjedde, var Felix heldig. Jeg er glad det ikke skjedde mer med ham. Når du flyr gjennom luften som han gjorde, kan du lande på hva som helst. Når han får tenkt seg om litt, så tror jeg at han er glad for at det gikk så bra. Det er mange andre muligheter enn en dårlig skulder, sier en alvorstynget Ullevålseter.

Både Jensen og Ullevålseter har kjørt veldig bra i Africa Race. De er opptatt av å samle inn penger til et flytende sykehus.

– Hvis vi hadde kommet på pallen begge to, hadde vi fått gode sponsorpenger, som skulle gis til dette sykehuset, som ligger i Dakar. Det er skuffende at vi ikke får gjort det, sier Felix Jensen til VG.

Ås-karen lå topp tre mot slutten av fredagens etappe. Men rett før falt altså drømmen i grus.

– Det var en 38 mil lang fartsetappe, forteller Ullevålseter, som kom inn til 4. plass.

– Det er skikkelig dårlig, men jeg slo han som ligger foran meg i sammendraget. Nå skiller det bare ni sekunder mellom oss, meddeler Ullevålseter, og snakker om italieneren Alessandro Botturi.

– Han har masse trening i å kjøre i ørkenen, så det blir ikke lett å slå ham, sier Pål Anders Ullevålseter.

Publisert: 10.01.20 kl. 18:04

Mer om

Flere artikler