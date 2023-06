RASK TYPE: Formel 1-fører Lewis Hamilton benyttet litt fri til å dra på moteshow i Paris denne uken.

Ekspertene enige om Lewis Hamilton: Fortsetter hos Mercedes

Ekspertene er helt overbevist: Lewis Hamilton (38) fortsetter hos Mercedes i noen år til, og de tror den nyheten blir bekreftet på Silverstone.

Det drar seg mot fire formel 1-runder på fem helger, før lagene tar en måneds konkurransefri. Om to uker er det løp på legendariske Silverstone. Sky Sports skriver at Mercedes og Lewis Hamilton kommer til å bli enige om ny kontrakt og spår at den kan bli annonsert på Silverstone.

Viaplay-ekspert Thomas Schie er helt sikker på at Hamilton fortsetter for Mercedes, selv om han også er blitt linket til Ferrari.

– Det kan drøye litt utover sommeren før det er klart, men det er en mulighet at de kommer med nyheten på Silverstone. Det er hjemmebane og Mercedes skal komme med en oppgradering av bilen der, sier Schie til VG.

Sjekk Lando Norris prøve seg i en annen idrett:

Neste helg er det Austrian Grand Prix på Red Bull Ring i Spielberg. Så er det British Grand Prix på Silverstone. Kontrakten til Hamilton med Mercedes går ut etter denne sesongen.

Sky Sports slår fast at en ny kontrakt mellom Hamilton og Mercedes vil bli fullført. Hamilton og teamsjef Toto Wolff skal ha gjort unna samtalene i juni. 38-åringen har kjørt for Mercedes siden 2013.

– Jeg tenker han blir hos Mercedes et par-tre år til. Han ønsker en VM-tittel til, drømmen om den åttende tittelen lever, sier Schie.

Hamilton har tre pallplasser så langt denne sesongen. Red Bulls Max Verstappen har vunnet seks av åtte løp, i Canada tok han sin seier nummer 100. Nederlenderen er ustoppelig og blir verdensmester for tredje år på rad med mindre noe helt usannsynlig skulle skje.

Tror du Lewis Hamilton tar sin 8. VM-tittel i løpet at to-tre år? Ja. Nei.

Mercedes har ikke hatt en konkurransedyktig bil etter Hamilton og Verstappens episke duell om VM-tittelen i 2021, da Verstappen tok tittelen mer eller mindre i siste sving.

– Jeg syns Lewis Hamilton er på hugget nå. Han jobber på. Han er en god lagkamerat og han er positiv til teamet. Mange ønsker duellen mellom Hamilton og Verstappen tilbake. Når det er fighting mellom dem, så blir det mye ståhei og omtale av sporten, sier Schie.

Info Slik er VM-sammendraget i formel 1 etter åtte løp: 1. Max Verstappen, Red Bull, 195 poeng 2. Sergio Perez, Red Bull, 126 poeng 3. Fernando Alonso, Aston Martin, 117 poeng 4. Lewis Hamilton, Mercedes, 102 poeng 5. Carlos Sainz, Ferrari, 68 poeng 6. Georrge Russell, Mercedes, 65 poeng 7. Charles Leclerc, Ferrari, 54 poeng Vis mer

Denne uken kastet Hamilton glans over en motevisning i Paris, der var flere andre store idrettsstjerner som Liverpool-spiller Alexander Trent-Arnold, filmstjerner som Zendaya og Jared Leto, realitystjernen Kim Kardashian var på plass og rap-mogulen Jay-Z underholdt.

– Lewis Hamilton er en viktig merkevare for formel 1. Han er en av de største førerne gjennom tidene og en av de størte på griden nå. Han har en stor fanskare. Han har noen år til igjen i formel 1, sier Schie.

Etter Silverstone er det en helg fri, før det fortsetter i Ungarn med løp 23. juli. Søndagen etter er det Belgia Grand Prix med fra 28.-30. juli.