Løpsk dekk da Sergio Pérez vant i Bakus gater

Sergio Pérez (33) sørget for Red Bull-seier i sprintløpet i Bakus gater. Ferraris håp om å vinne rant ut i Det kaspiske hav. Og et løpsk dekk skapte latter i depotet.

Det var dekket til Yuki Tsunoda som falt av felgen - og rullet ute på banen. For AlphaTauri-førerer gikk det fra vondt til verre. Og det gjorde at en betydelig del av lørdagens 17 runder lange sprintløp gikk med sikkerhetsbil foran.

Charles Leclerc (25) vant to av de tre første løpene i 2022. 2023 har vært en eneste nedtur. Beste startspor i Baku lørdag skulle gi triumf for Ferrari-føreren.

Og Leclerc tok starten og lå i teten - men Sergio Pérez åpnet bakvingen og kjørte lett forbi på den åttende runden. Han viste hvor ekstrem fart Red Bull-bilen kan oppnå - og så seg siden aldri tilbake.

Meksikaneren er blitt «Baku-ekspert» - og kan komme til å kjempe om seieren også i søndagens hovedløp.

Charles Leclerc i Baku lørdag.

Max Verstappen hadde en dårlig start og var i tillegg rasende etter at George Russell hadde presset nederlenderen hardt og det endte med et lite sammenstøt. Russell kom seg også forbi.

– Latterlig, sier Verstappen på teamradioen.

Han kom seg siden forbi Russell igjen og var langt foran Mercedes-føreren i mål. Verstappen klarte imidlertid ikke å utfordre Leclerc om 2. plass.

Ifølge Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen er det skader på gulvet på bilen til Verstappen.

Tilskuere med norsk flagg følger løpet fra balkongen.

Lørdagens konkurranse i Bakus gater ble ingen stor propaganda for sprintløp. Det skjedde svært lite underveis.

Sprintløp ble lansert som et prøveprosjekt i 2021 - med løp i Storbritannia, Italia og Brasil.

Også i 2022 var det tre sprintløp - Imola, Østerrike og São Paulo.

I 2023 er dette økt til seks; Aserbajdsjan, Belgia, Austin, Qatar, Østerrike og Brasil.

