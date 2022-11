Dennis Hauger skal kjøre for MP Motorsport i 2023.

Nå har Dennis Hauger bestemt seg

Dennis Hauger (19) har tatt det viktige valget - hvilket team han skal kjøre for i 2023. Den avgjørelsen kan bli helt avgjørende for hans mulighet til å bli Norges første Formel 1-fører noen sinne.

Hauger selv forteller fredag at valget er falt på nederlandske MP Motorsport.

Det er det beste teamet til nå i 2022. De holder til i Nederland og har årets Formel 2-mester i Felipe Drugovich, som er klar som vinner selv om to løp gjenstår.

– Det blir en viktig sesong. Målet er å vinne mesterskapet, sier Hauger på en pressekonferanse fredag.

– De har dyktige ingeniører som har erfaring fra andre toppteam, sier Haugers manager Harald Huysman.

– Det er alltid litt russisk rulett hvem man skal kjøre for, men MP Motorsport har vært veldig gode i år, fortsetter Huysman.

Aurskog-karen kjører i 2022 for Prema-teamet, men det har ikke vært noen stor suksess.

Om Hauger skal nå målet om å komme til Formel 1, må han kjøre for et av de beste teamene. Og 2023 kan bli helt avgjørende for karrieren.

Dennis Hauger sto mellom nederlandske MP Motorsport, franske ART Grand Prix og de to britiske teamene Carlin Motorsport og Virtuosi Racing.

– Vi har stor tro på at dette er det rette valget, sier Harald Huysman.

Han er en del av Red Bulls akademi, og derfor er det deres to Formel 1-team, Red Bull og AlphaTauri, som er mest aktuelle om han skulle ta steget til øverste nivå i 2024 eller senere.

Norges formel-håp ligger på 11. plass i Formel 2-mesterskapet for 2022 når to løp gjenstår.

Etter å ha vunnet Formel 3 i 2021, er 2022 Dennis Haugers første sesong i Formel 2.

Dennis Hauger vant sitt første Formel 2-løp ved å gå til topps i sprintløpet i selveste Monaco. Den første seieren i et hovedløp kom i Baku i Aserbajdsjan.

Både han selv og folkene rundt Hauger trodde at de hadde skutt gullfuglen da han ble en del av Prema-teamet i Formel 2 for 2022. Prema hadde hatt de to beste førerne i Formel 2 i 2021. Derfor var det en tillitserklæring at Hauger fikk kjøre for dem. Dessuten hadde han vunnet Formel 3-mesterskapet for samme Prema i 2021.

Men det skulle vise seg at alt ikke skulle gå på skinner. Verken Hauger eller hans teamkollega Jehan Daruvala var helt fornøyd med bilen. Særlig hadde de trøbbel i kvalifiseringene, som er så viktige i Formel 2.

– Det er mange tilbud, men det er vanskelig å ta det rette valget, sa Dennis Hauger på en Viaplay-sending sist uke.