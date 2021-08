FORMEL 1? Dennis Hauger og en replika av en Formel 1-bil i Operaen i Oslo.

Slik knekte Dennis Hauger koden: − Nå kan jeg få bilen slik jeg vil

OPERAEN (VG) Dennis Hauger (18) var sjanseløs i sin første Formel 3-sesong. Nå er han på god vei mot å vinne tittelen. I dette intervjuet forklarer han forvandlingen.

Publisert:

2020: Hauger blir bare nummer 17 med Hitech-teamet. Han kommer på pallen bare en gang hele sesongen.

2021: Hauger dominerer Formel 3-mesterskapet med Prema-teamet. Han står foreløpig med tre triumfer og leder overlegent i sammendraget når tre helger – og dermed ni løp – gjenstår.

– Er det bilen som er forskjellen – eller har du knekt en kode?

– Det er nok litt at jeg har knekt koder og fått mer erfaring, men jeg føler at den store forskjellen er samarbeidet jeg har med teamet jeg kjører for i år. Nå kan jeg virkelig stille opp bilen slik jeg vil. Vi samarbeider om å nå målene. Nå kan jeg få bilen slik jeg vil.

– Slik var det ikke i fjor?

– For å si det sånn: Bilen var ikke på min side sånn som teamet ville stille den opp. Jeg merker også stor forskjell ved at jeg kan bygge selvtillit med denne bilen.

– Kunne du ha vunnet løp også med Hitech-teamet?

– Jeg tror ikke det, nei!

– Hvilke koder har du selv knekt?

– Det er småting ... Tekniske detaljer på banen. Som å bruke G-kreftene riktig ved innganger til svinger. Det var noe jeg løste på testing. Nå føler jeg at jeg utnytter G-kreftene til min fordel. Og det hjelper meg til å pushe ekstra på nye dekk.

– Vi har jobbet mye med kvalifiseringen. Det vil si å pushe den ene runden. Det viste vi i Barcelona, der jeg hadde bare én runde å gjøre det på, og det var det. Og så satte jeg bestetid med seks tusendeler. Det gjorde godt.

– Hvordan jobber dere med kvalifisering kontra løp?

– Det synes godt at vi har jobbet mye med kvalifiseringene, men jeg føler også at vi har et godt grunnlag i løpene. Men det blir jo forskjellig fra bane til bane. Vi må jobbe ut på hver bane hvordan vi kan bruke bilen vårt best mulig der. Jeg føler at vi har vært flinke til å finne ut av det.

CHAMPIS-FEIRING: Dennis Hauger på seierspallen i Ungarn.

– Ja, for du er jo nærmest like god på alle baner?

– Nja, det er noen steder vi sliter mer enn andre steder – men det synes kanskje ikke så godt. Noen steder er bilen perfekt fra første meter. Andre steder må vi jobbe oss fram til gode løsninger gjennom helgen.

– Hvordan ser du på det kommende løpet på Spa?

– Jeg gleder meg veldig. Men der vet vi at Trident-teamet var veldig gode i fjor, så de kommer nok til å bli sterke på Spa også i år.

– Michael Schumacher og Petter Solberg er to eksempler på førere som jobbet veldig godt samme med ingeniører og mekanikere. Har du en styrke når det gjelder å samarbeide med teamet ditt?

– Ja, jeg føler at jeg har en god kontakt. Vi reiser mye sammen og bygger gode bånd. Jeg tjener definitivt på godt samarbeid med resten av teamet. Jeg digger å være i et italiensk team. De har lidenskap. Det liker jeg. Jeg liker også hvordan vi håndterer nedturene sammen.

– Er Formel-sport en lagidrett?

– Jeg er jo alene når jeg sitter i bilen der, men da har teamet rundt meg jobbet for dette hele uken før. Så, ja, det er en teamprestasjon.

– Hvordan samarbeider du med de andre?

– Vi har møter og finner løsninger sammen. Men først og fremst er vi sammen 14 timer om dagen og blir veldig godt kjent.

Neste løp i Formel 3-mesterskapet går på den legendariske Spa-banen i Belgia 27.–29. august. Dennis Hauger fikk en dårlig start på helgen da han endte på 14. plass i kvalifiseringen under våte forhold.

PS: Som en kuriositet kan vi nevne hvilke tre førere som kom bak seirende Hauger i Ungarn: Nummer to ble Arthur Leclerc, bror til Ferrari-stjernen Charles. Nummer tre ble australske Jack Doohan, sønn av roadracinglegenden Mick. Og nummer fire ble David Schumacher, nevøen til Michael og sønnen til Ralf Schumacher.