Dennis Hauger. Foto: www.redbullmediahouse.com

Norsk sensasjon i Formel 3: Dennis Hauger (17) på pallen

Dennis Hauger (17) tok søndag morgen sin første pallplass i Formel 3. Det kan være en god søknad mot å bli Norges første Formel 1-fører i historien.

For mindre enn 10 minutter siden

Han var bare nummer fire i mål, men fordi nederlandske Bent Viscaal (20), som passerte målstreken først, fikk to tidsstraffer, rykket Dennis Hauger fram til 3. plass.

Prestasjonen kom på Hungaroring i Ungarn, der det søndag også er Formel 1-løp. Det betyr at Formel 1-sjefene så nordmannen sterke kjøring på det våte underlaget.

– Det er nesten for tidlig at Dennis allerede er der oppe på pallen, utbrøt Viasat-kommentator Simen Næss Hagen på direkten.

Prestasjonen er oppsiktsvekkende fordi Hauger er nykommer i Formel 3-mesterskapet. Dette var bare hans femte løp.

Førerne som kom foran 17-åringen fra Aurskog, er henholdsvis 20 og 19 år.

Haugers 8. plass i lørdagens løp betydde at han fikk startposisjon tre i løpet søndag morgen (listen med de ti beste snus opp-ned).

Aurskog-karen har til nå hatt en trøblete start i Formel 3 - etter at han i fjor gjorde suksess i Formel 4. De fire første løpene, alle i Østerrike på grunn av corona-situasjonen, endte med 12. plass som det beste.

Men i Ungarn denne helgen fikk han vist hva han kan. Han kjørte fram i ledelsen på den andre runden, og jobbet hardt for å holde konkurrentene bak seg.

– Dennis slet med dårlig feste i bilen, meldte pappa Tom Erik Hauger, på plass i Ungarn.

Bent Viscaal var altså først over mål, men på grunn av tidsstraffen, gikk seieren til tyske David Beckmann, mens australske Oscar Piastri ble nummer to. Viscaal var rasende over tidsstraffene.

Allerede høsten 2017, da han var 14 år, ble Hauger plukket opp av Red Bull-teamet, for å være en del av deres «akademi» der målet er å få frem fremtidige Formel 1-førere.

Publisert: 19.07.20 kl. 10:36

