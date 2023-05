GUTTA BOYS: Lewis Hamilton på Los Angeles Lakers-kamp i NBA-sluttspillet sammen med Leonardo DiCaprio (t.v.). Bildet er tatt den 12. mai.

Medier kobler Hamilton til Ferrari: − Et stort sjansespill

Blir Lewis Hamilton (39) å se i Ferrari neste år? Flere medier skriver at det kan bli en realitet. Ekspert kaller et mulig skifte for «et sjansespill».

Lewis Hamiltons kontrakt med Mercedes går ut etter denne sesongen.

Ifølge flere medier kan Ferrari tenke seg Hamilton som parkamerat med Charles Leclerc.

Hverken Mercedes eller Ferrari har kommentert ryktene.

Britiske Daily Mail meldte mandag at Ferrari er villig til å betale 40 millioner pund, som tilsvarer drøyt 540 millioner kroner etter dagens kurs, for at briten skal kjøre for den italienske bilfabrikken i 2024.

Italias Gazzetta dello Sport meldte tirsdag at spekulasjonene «tilsynelatende har en grad av sannhet» – men uten å spesifisere mer eller kunne bekrefte tallene.

MERCEDES-MANN: Lewis Hamilton har kjørt for Mercedes i ti år.

Det skal være Stellantis-sjefen selv, John Elkann, som har tatt kontakt med Lewis Hamilton. Han er barnebarnet til Fiat-høvdingen Gianni Agnelli. Selskapet kontrollerer bilmerker som Ferrari og Iveco – og fotballklubben Juventus.

Ryktene om Hamilton og Ferrari har gått også tidligere, men det er spanske Carlos Sainz jr. som har vært Ferraris andre fører de siste årene.

Hamilton har ikke vunnet et løp siden 2021, og Mercedes har slitt kraftig med å holde følge denne sesongen. Dessuten er teamkollega George Russell en voksende stjerne – men som per nå ligger bak Hamilton i VM-sammendraget.

Red Bull-førerne Max Verstappen og Sergio Pérez dominerer.

Info VM-stillingen 1. Max Verstappen, Red Bull 119. 2. Sergio Pérez, Red Bull 105. 3. Fernando Alonso, Aston Martin 75. 4. Lewis Hamilton, Mercedes 56. 5. Carlos Sainz jr., Ferrari 44. 6. George Russell, Mercedes 40. 7. Charles Leclerc, Ferrari 34. Vis mer

– Hamilton vil nok uansett ikke bestemme seg før han har kjent mer på den oppgraderte bilen, som Mercedes skulle ha brukt på Imola sist helg, og som nå kommer i Monaco til helgen. Hvis den er et stort steg i riktig retning, får han mer tro på Mercedes, sier Atle Gulbrandsen, kommentator på Viaplay.

– Samtidig; om Hamilton skulle finne på å gå til Ferrari, så er det en stort sjansespill. Ingen i hele verden kan vite hvor bra Ferrari og Mercedes er sammenlignet med hverandre i 2024. Det kan slå begge veier.

FORMEL 1-EKSPERT: Atle Gulbrandsen.

Mercedes dominerte Formel 1-sporten fra 2014 til 2020.

– Det er grunn til å tro at Mercedes på et tidspunkt slår tilbake – men per i dag har Ferrari en raskere bil. Det er vanskelig å vite.

– Du snakker som om det sportslige er det eneste som avgjør?

– Ja, det sportslige er det eneste som betyr noe. Og at det selvfølgelig ville være artig å kjøre for Ferrari. Hamilton har uttalt noe sånn en gang.

– Det økonomiske?

– Etter det jeg forstår vil han ikke tjene noe bedre enn i dag. Han er i toppsjiktet av lønn uansett. Jeg tror at pengene ikke har noe å si. Han har tjent så mye og tjener så mye uansett. Men han ønsker å avslutte karrieren med å ta en VM-tittel, og da er det spørsmål om hvem som best kan gi ham den sjansen.

– Og det blir uansett ikke Red Bull?

– Nei!

Les også Formel 1-kommentatoren til topps Viaplays Formel 1-kommentator Atle Gulbrandsen fikk vist sine egenskaper i praksis lørdag.

Les også Katastrofe-kvalik for Lewis Hamilton Lewis Hamilton (38) klarte ikke å komme blant de ti beste i kvalifiseringen til Miami Grand Prix.

Vil du lese mer om førerne, lagene, banene og duellene i 2023-sesongen? VGs store Formel 1-magasin kan kjøpes i vår nettbutikk (fri frakt!)