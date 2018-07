STERK: Mads Østberg har knivet om ledelsen på fredagens kjøring i VM-rallyet i Finland. Foto: Citroen Racing

Mads Østberg kjemper om seieren i VM-rally

Publisert: 27.07.18 20:12

Endelig smiler rally-lykken til Mads Østberg (30). Citroën-føreren ligger på 2. plass foran de to siste dagene av VM-runden i Finland.

Det er 5,8 sekunder opp til ledende Ott Tänak fra Estland.

– Mads kjemper fortsatt om seieren i Rally Finland, fastslo Anders Grøndal som ekspertkommentator på TV2 Sportskanalen på fredagens siste fartsetappe.

– Han har gjort en fantastisk jobb etter at han kom inn i Citroën-teamet.

Det var 20. juni det ble klart at østfoldingen skal kjøre for den franske bilfabrikken resten av 2018. Østberg erstattet Kris Meeke, som teamet mente krasjet for mye.

– Han legger inn en god søknad på å kjøre for Citroën også neste år, fastslo Grøndal om Østberg.

Hans kartleser er Torstein Eriksen, som er ganske fersk på dette nivået, men som har levert etter at han kom inn på høyresetet til Østberg.

– Vi har brukt mye dekk, så jeg må spare. Men heldigvis taper vi ikke så mye på det, sa Mads Østberg i en presseuttalelse fredag ettermiddag.

Andreas Mikkelsen hadde håpet å hevde seg, men på den fjerde fartsetappen havnet Hyundai-føreren i grøfta. Det tapte han tre minutter på.

– Jeg slet virkelig med å se med den knuste ruta, men det er ikke så mye man kan gjøre, meddelte han på Twitter.

– Panseret løftet seg mens jeg kjørte, så det var vanskelig å kjøre.

Etter fredagens kjøring er han drøyt fem minutter bak ledende Täntak.

– Jeg gjorde en feil på morgenen, men jeg har generelt ikke holdt tempoet, fastslo Mikkelsen på slutten av dagen.

Andreas Mikkelsen ligger også bak Ole Christian Veiby, til tross for at Kongsberg-karen kjører i en lavere klasse. Veiby ligger på 4. plass i den såkalte RC2-klassen.