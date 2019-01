STERK DUO: Mads Østberg (t.h.) sammen med sin kartleser Torstein Eriksen. Nå blir det mer VM-kjøring på dem i 2019. Foto: Fabio Leite

Østberg tilbake hos Citroën – med debut i VG-sendte NM

MOTORSPORT 2019-01-14T17:08:18Z

Mads Østberg (31) fikk fyken i Citroën – men nå er han tilbake hos den franske bilfabrikken. Både til NM og VM.

Publisert: 14.01.19 18:08

«Sparkingen» varte ikke så mange ukene. Østfoldingen er tilbake, men nå som Citroëns fører i den såkalte «WRC2 Pro»-klassen – som er ny av året.

– Målet er å ta steget tilbake til WRC-klassen så snart som mulig, og da passer dette perfekt, sier Østberg til VG.

Men allerede i den VG+-sendte NM-runden på Hadeland den 2. februar skal Østberg for aller første gang sette seg bak rattet på det er en såkalt R5-bil, altså de som går nest fortest.

– Jeg kommer til start i NM-starten i Sigdal også, men da med en Subaru gruppe N-bil. Det var bestemt for lenge siden, og vi rekker ikke å få Citroën klar til det, forteller Østberg til VG foran lørdagens første NM-runde.

– Blir det flere NM-runder på deg i år?

– Jeg håper det, men jeg vet ikke.

For først og fremst skal Mads Østberg satse i WRC2 Pro-klassen, som har nest høyest prestisje av VM-klassene. Og målet er selvfølgelig å vinne. Serien består av i alt åtte løp.

– Jeg hadde jo i utgangspunktet utelukket at det ville bli mer Citroën-samarbeid, men da de tok kontakt, var dette veldig interessant for oss. Deres R5-bil ble lansert i april og har sant å si ikke hatt så mye å vise til foreløpig. Men derfor blir det også en spennende utfordring.

– Må du betale for å kjøre?

– Jeg betaler ingenting!

Til NM-runden skal Østberg altså vise seg fram i en Subaru gruppe N (det nærmeste vi kommer «vanlig» bil i rally), så blir det en Citroën fra Frankrike til NM-runden på Hadeland.

– Den bilen jeg skal kjøre i VM, blir ikke klar før VM-runden i Sverige. Min bil bygges fortsatt, forteller Mads Østberg.

Østfoldingen VM-debuterte nettopp i Sverige i 2006. Han har én gang vunnet en VM-runde i rally – det var i Portugal i 2012.

Det var i slutten av november det ble klart at han ikke får kjøre WRC-bil for Citroën i 2019. Den franske bilfabrikken mister en av sine viktigste sponsorer, Abu Dhabi, og har derfor bare budsjett til to biler. Disse bilene var allerede fylt opp av Sébastien Ogier og Esapekka Lappi.