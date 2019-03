BETENKT: Sebastian Vettel (t.h.) kom ikke på pallen i Australias Grand Prix. Valtteri Bottas (t.v.) vant sensasjonelt med over 20 sekunder til Lewis Hamilton (i midten). Foto: Andy Browbill / TT NYHETSBYRÅN

Mercedes-suksess og Ferrari-krise: – Hvorfor er vi så langsomme?

Finnen Valtteri Bottas (29) var sensasjonelt i en klasse for seg i Formel 1-åpningen i Australia. Han banket verdensmester Lewis Hamilton (34) - mens Ferrari-teamet fikk en krisestart på 2019.

Publisert: 17.03.19 07:41 Oppdatert: 17.03.19 07:58







«Hvorfor er vi så langsomme?», spurte Ferrari-stjernen Sebastian Vettel på teamets internradio etter rundt 45 runder.

«Vi vet ikke», var det nedslående svaret han fikk fra Ferrari-ledelsen i depotet.

Vettel var hele 35 sekunder bak vinnende Bottas i mål. Finnen tok sin fjerde Grand Prix-seier i karrieren og var drøyt 20 sekunder foran Hamilton i mål. Uten at det hadde skjedd noe spesielt underveis.

les også Eksperten går mot strømmen og tror på VM-gull til Vettel

Valtteri Bottas ble også den første i VM-historien som får 26 poeng for en seier, for etter de nye reglene er det ett ekstrapoeng for beste rundetid.

– Den hadde vi ikke sett komme, fastslo Viasat-kommentator Henning Isdal ærlig.

– Han kan knapt tro det selv, fortsatte kollegaen Atle Gulbrandsen på direkten.

– Det var mitt beste løp noen gang, sa den lavmælte finnen i arenaintervjuet.

– Han fortjente det virkelig, fastslo Lewis Hamilton.

KRISESTART: Sebastian Vettel i aksjon i Australia. Foto: PETER PARKS / AFP

Mange eksperter mener at Bottas har en siste sjanse til å overbevise i Mercedes-teamet denne sesongen, og han svarte umiddelbart på den utfordringen.

Det ble altså Mercedes-dobbel med Bottas-Hamilton, mens Max Verstappen i Red Bull ble nummer tre. Ferrari-bilene med Vettel og nykommeren Charles Leclerc ble nummer fire og fem.

les også Marit er kontroversiell i VM-åpningen. Fordi hun er kvinne.

Kevin Magnussen tok en sterk 6. plass. Dansken hadde en god start og klarte seg uten trøbbel. Teamkameraten Romain Grosjean derimot var pottesur etter at mekanikerne hadde rotet det til med et dårlig festet forhjul på pitstop.

Valtteri Bottas tok starten og opparbeidet seg etter hvert en solid ledelse på teamkompis Lewis Hamilton, som var først av dem inne i pit. Det oppsiktsvekkende var at den regjerende verdensmesteren kjørte saktere etter dekkbyttet.

Hamilton lå på 2. plass, men ble hardt presset bakfra av Max Verstappen. Verdensmesteren klarte likevel å redde 2. plassen.

Resultater:

1. Valtteri Bottas (Mercedes), 2. Lewis Hamilton (Mercedes), 3. Max Verstappen (Red Bull), 4. Sebastian Vettel (Ferrari), 5. Charles Leclerc (Ferrari), 6. Kevin Magnussen (Haas), 7. Nico Hülkenberg (Renault), 8. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), 9. Lance Stroll (Racing Point), 10. Daniil Kvyat (Toro Rosso).