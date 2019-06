I SYKESENGA: Pål Anders Ullevålseter havnet på sykehus med hjernerystelse, kragebein- og ribbeinsbrudd etter et MC-kurs på Gol i Hallingdal i helgen. Foto: PRIVAT

Ullevålseter hoppet 30 meter på MC: – Husker ingenting av ulykken

Pål Anders Ullevålsæter (50) var lærer for motorsyklister da han selv havnet på sykehus etter et alvorlig langt hopp. MC-kjendisen pådro seg hjernerystelse, kragebeinsbrudd og ribbeinsbrudd.

– Jeg skulle demonstrere, så hoppet jeg litt langt, men jeg husker ingenting av det, sier Pål Anders Ullevålsæter til VG.

Han sitter hjemme i Oslo, og er fortsatt åpenbart litt omtåket av dramaet han havnet i på Gol i Hallingdal søndag. Kroppen er forslått og det går i blåfarger forteller han. Men Ullevålseter er like blid.

Mannen som har hevdet seg i Rally Dakar en rekke ganger – og en gjenganger i realityshow på norske TV-skjermer – dro til med et skikkelig gasspådrag under kurset for enduro-motorsykkelførere i regi av Norsk Motorcykkel Union.

FARMEN: Pål Anders feirer seieren i «Farmen kjendis». Foto: Hallgeir Vågenes

Pål Anders Ullevålseter Alder: 50. Bor: Oslo. Sivilstatus: Gift med Mette Solli. Meritter MC: VM-gull sammenlagt i Ørkenrally. 2. plass i Rally Dakar. Fire 1. plasser i Africa Race. Meritter realityshow: Vinner av «Mesternes Mester», «Isdans», «71¨ nord kjendis» og «Farmen kjendis». Vis mer vg-expand-down

Elevene så den berømte læreren suse gjennom luften som et prosjektil. Tohjulingen – en 350 ccm – landet først etter nærmere 30 meter. Ifølge Ullevålseter var det på hjulene, trolig litt skrått, før han gikk kast i kast.

Det var TV 2 som første omtalte saken mandag. Ullevålseter bekrefter at han sannsynligvis ble slått bevisstløs. Det som er helt på det rene er at han ble kjørt i ambulanse til Ringerike sykehus på Hønefoss søndag med hjernerystelse og bruddskader. Mandag ble han utskrevet. Men må ta en pause fra motorsykkelen på seks-syv uker.

– Det er ikke noe problem. Dette er noe jeg har påført meg selv fordi jeg har hatt det litt gøy. Heldigvis er det ingen indre skader, sier Ullevålseter.

Han medgir at det er flaut å havne på sykehus når jobben egentlig er instruktør.

– Det er godt at dem ser at man må være varsom. Det pleier nesten aldri å skje noe, men i enduro kan det skje litt av hvert hvis du ryker. Men å våkne på Gol er verdens navle i forhold til andre steder jeg har våknet etter ulykker på sykkelen, sier Ullevålseter.

DANSE-PÅL: Ullevålseter i aksjon i «Skal vi danse» med partner Anette Stokke. Foto: Frode Hansen

Han har skadet seg flere ganger i Rally. Senest i 2013 hvor han måtte hentes ut av ørkenen i Qatar etter brudd i låret.

Publisert: 03.06.19 kl. 18:35