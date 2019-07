REGNKAOS: Max Verstappen vant på Hockenheim. Bildene viser tydelig at det var mye regn og vanskelig føre. Foto: VALDRIN XHEMAJ / EPA

Sparket «Top Gear»-stjerne fikk svar på tiltale da Verstappen vant kaos-løp

Jeremy Clarkson (59) har hisset på seg Formel 1-miljøet etter en lengre tirade mot sporten han kalte «kjedelig». Men på regntunge Hockenheim skapte været voldsom dramatikk og underholdning.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Til slutt var det den nederlandske Red Bull-fører Max Verstappen (21) som vant løpet, men det var alt som skjedde før det som skapte show og underholdning i Tyskland.

– For et løp dette har vært! utbrøt Viasport-ekspert Henning Isdal.

Lewis Hamilton, som startet i «pole position», bruke nesten ett minutt i pitstoppet etter å ha kjørt av. Senere kjørte sammenlagtlederen av igjen.

Enda verre ble det da lagkameraten i Mercedes, Valtteri Bottas, spant ut og endte løpet i autovernet. Mercedes-sjefen Toto Wolff var oppgitt og skuffet i pitlane.

les også Netflix-serie gir Formel 1-løft - nå kommer sesong to

Og før det hadde Sergio Pérez, Daniel Ricciardi, Lando Norris, Charles Leclerc, Nico Hulkenberg og Pierre Gasly forsvunnet ut i tur og orden.

Sebastian Vettel var blant de som dro nytte av forholdene, og kjørte seg helt opp til andreplass etter at motortrøbbel i kvalifiseringen gjorde at han måtte starte fra dårligste startposisjon. Russiske Daniil Kvjat, som ble far lørdag, overrasket stort med en tredjeplass.

– Skulle vi tenkt ut fra Jeremy Clarksons logikk, sett bort fra alle banneordene, skulle det vært obligatorisk med regnvær i alle Formel 1-løp, sa Isdal.

Sebastian Vettel var blant de som dro nytte av forholdene, og kjørte seg helt opp til andreplass etter at motortrøbbel i kvalifiseringen gjorde at han måtte starte fra dårligste startposisjon.

– Skulle vi tenkt ut fra Jeremy Clarksons logikk, sett bort fra alle banneordene, skulle det vært obligatorisk med regnvær i alle Formel 1-løp, sa Isdal.

Det ble dramatisk også under forrige løp:

Det var i en lengre video til DriveTribe at Jeremy Clarkson langet ut mot sporten.

– Jeg vil heller se disse gro enn å se på et Formel 1-løp, og jeg elsker Formel 1-løp, sa Clarkson, og pekte på en potteplante.

– La oss gjøre det til en skikkelig sport igjen, og ikke bare helse- og sikkerhetsøvelser, sa Clarkson, og ba alle som var uenig om å «dra til helvete».

TOP GEAR: Richard Hammond (f.v.), Jeremy Clarkson og James May gjorde stor suksess i Top Gear. Her er de i forbindelse med lanseringen av The Grand Tour Series 3. Foto: Ian West / PA Wire

Det hadde Henning Isdal fått med seg, og allerede under fredagens trening uttalte han seg kritisk til den omstridte programlederen, som fikk sparken i «Top Gear».

– Jeg synes han er en klovn, for å si det rett ut, sa Isdal.

– Han har jo et poeng, og det er at sporten må underholde, det er vi jo alle er enige om. Men for øvrig synes jeg bare det er tøv han stiller opp med der og drikker rosévin og preiker tull, rett og slett, fortsatte han.

Spesielt løpet i Frankrike fikk mye kritikk, men siden det vært mye «action» i Østerrike, Storbritannia og Tyskland.

– Vi leste kritikken som kom etter det, både på sosiale medier og profesjonelle medier, og så får vi tre sånne løp på rad, sa en entusiastisk Henning Isdal.

les også Hyller Verstappen etter utrolig løp: – Noe av det beste jeg har sett

– Det er løp som dette som skaper enda mer interesse for sporten. Da nytter det ikke å si at Formel 1 er kjedelig.

Max Verstappen ligger på 3. plass totalt il VM. Han tok sin syvende seier i karrieren.

– Det var utrolig å vinne til slutt. Det var «tricky» ute på banen. Du måtte virkelig konsentrere deg for å unngå feil.

Sebastian Vettel kjørte seg opp fra 20. til 2. plass, og reddet helgen for Ferrari.

– Det var et langt løp. Det føltes som om det aldri skulle ta slutt, sa han i intervjuet etterpå.

– Det var utrolig tøffe forhold. Jeg er bare glad over at det gikk så bra.

Russiske Daniil Kvjat kunne fortelle om dobbel glede: 3. plass i løpet og at hans første barn, en datter, ble født lørdag.

Publisert: 28.07.19 kl. 17:04 Oppdatert: 28.07.19 kl. 17:23

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post