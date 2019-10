OPTIMIST: Andreas Mikkelsen på plass i Wales. Foto: Charly Lopez

Andreas Mikkelsen har kniven på strupen: – Må levere

LLANDUDNO (VG) Andreas Mikkelsen (30) må vise seg fram i høst for å få fortsatt fabrikkskontrakt i rally-VM.

– Det er ingen hemmelighet at han har press på seg. Han må levere og er avhengig av å prestere, sier manager Erik Veiby til VG.

– Avtalen med Hyundai går ut etter denne sesongen. Det pågår diskusjoner med flere team, fortsetter Veiby.

Å få et fabrikkssete i rally-VM, det vil si konkurrere for en av bilfabrikkenes egne team, er verre enn å få kontrakt med en Premier League-klubb: Bare 10–12 førere får muligheten hvert år.

Etter stor suksess i VW med tre VM-bronser i tiden 2014–2016, har Mikkelsen slitt som Hyundai-fører de to siste årene.

– Jeg har hatt et utfordrende ett og et halvt år, sier Mikkelsen selv til VG.

– Føler du press?

– Kontrakten går ut, og det er spennende tider hvor jeg ender.

Andreas Mikkelsen hadde et tungt 2018, men det har gått atskillig bedre den siste tiden.

– De siste seks månedene har vært bra, sier han.

Foto: Andre Lavadinho

Fra og med Rally Sardinia i juni har bare Ott Tänak samlet flere VM-poeng enn nordmannen.

– Andreas har hatt en veldig bra progresjon. særlig på grus, sier manager Veiby.

– Men det er tøft å få fabrikkskontrakter i rally-VM. Det er etablerte toppførere, og unge som banker på for å komme inn. Det er et spennende marked.

Bare fire bilfabrikker har egne team i rally-VM: Hyundai, Toyota, Citroën og Ford.

Forskjellen mellom VW og Hyundai forklarer Mikkelsen slik:

– I Volkswagen kom jeg til et nytt team og var med på utviklingen av bilen. I Hyundai kom jeg til en bil som var ferdig utviklet - for Thierry Neuville. Derfor har det tatt tid å få bilen sånn som jeg kjører. Men nå begynner godfølelsen å komme tilbake, som jeg hadde i VW. Det gjør en stor forskjell.

– Jeg er på en oppadgående kurve.

Simen Næss Hagen, som står bak bilsportsnettstedet parcferme.no, vurderer det slik:

– Alderen og CV’en til Andreas taler både for og i mot sjansene hans videre, foruten at han kjører overbevisende på grus. Samtidig som Andreas har mange år igjen som rallyfører, kanskje opptil 10-12 år til om motivasjonen og resultatene er på plass, så er han også per i dag en av de aller mest erfarne førerne i feltet.

– Så det kommer veldig an på hvordan teamene veier posisjonen hans; om de fortsatt stoler på erfaringen og ferdigheter han tidligere har vist, eller om de ikke tør å ta sjansen til å satse på ham som en toppfører etter to sesonger som totalt sett har vært under pari.

Næss Hagen mener at Mikkelsen også er en god fører på asfalt, selv om det ikke ser slik ut nå:

– Årsaken er at han har låst seg til sin egen kjørestil og ikke har klart å tilpasse seg en bil som er bygd for en annen kjørestil. Så han er avhengig av å få redskapen som han vil, men da er han en pallgarantist på asfalt. Men det glemmer folk etter to sesonger med ekstremt svake resultater. Jeg tror dog ikke at han er blitt noen dårligere fører på asfalt, noe han beviste ved å kjøre inn til en 2. plass som stand-in-fører for Citroën i Tyskland 2017

Mikkelsen sier at VM-rally i Wales denne uken er «kult» om du får «en god følelse» med bilen. Men det er verre hvis du ikke får grep på det sleipe underlaget.

– Det er ekkelt hvis du ikke vet når bilen slipper, at det kommer overraskende på deg.

Åpningen på rallyet i Wales har vært brukbar for Andreas Mikkelsen. Han ligger på 5. plass, men det er bare 25 sekunder opp til Ott Tänak når to dager gjenstår av VM-rallyet.

Publisert: 05.10.19 kl. 11:00







