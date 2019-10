VM I WALES: Rally Storbritannia i helgen er Oliver Solbergs første VM-løp, pappa Petters siste. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Petter Solberg om sønnens VM-satsing: – Jeg putter ikke inn ei krone!

LLANDUDNO (VG) Petter Solberg (44) har kjøpt en bil som Oliver (18) får lov til å bruke i rally-VM. Men sønnen må selv hente inn alle millionene som skal til for å kjøre løp.

– Jeg putter ikke inn ei krone, sier pappa Solberg når vi sitter og prater med ham og sønnen.

Oliver Solbergs VM-debut endte allerede etter 4,7 kilometers kjøring fredag morgen (med ødelagt hjul og styring), men etter de spesielle reglene i rally-VM stilte han til start igjen lørdag (men med en tidsstraff som gjør at han ikke kan hevde seg sammenlagt).

Likevel er det få som tviler på at 18-åringen har arvet mange rallygener fra både far og mor.

– Jeg er kanskje gammeldags, for meg er dette et prinsipp. Jeg eier bilen, som han får bruke. Men heretter må han kjøre etter lommeboken. Jeg putter ikke inn penger. Budsjettet for å kjøre må Oliver selv skaffe, sier Petter Solberg.

Bilen, en VW Polo, koster drøyt én million kroner. Verdien i dag er minst dobbelt, ettersom Petter Solberg og hans folk har gjort en rekke forbedringer. Men bilen er bare en liten del av utgiftene hvis Oliver Solberg skal kjøre rally-VM neste år:

– Jeg tenker at han må regne med én million kroner pr. VM-løp – inkludert testing før løpet. Han kan ikke komme til løpene uten å ha testet. Det er så viktig, sier Petter Solberg. «Testing» på rallyspråket er trening med bil, noe som er ganske annerledes enn trening i fotball eller langrenn. I rally må en lang veistrekning sperres av, du må ha mekanikere, ingeniører, vakter og så videre på plass.

SOM FAR SÅ SØNN: Oliver Solberg (18) har bestemt seg for å følge i fotsporene til verdensmesterpappaen. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

På startnummeret bak sønnen hadde faren mest lyst til å stoppe og hjelpe da han kjørte forbi en fortvilet Oliver Solberg, som sto ved veikanten. Men Wales-rallyet gir verdifull trening:

– Jeg synes Oliver bør kjøre så mye som mulig fremover, ikke bare VM-serien, men så mange løp som han får budsjett til.

– Det handler om å lære, sier sønnen snusfornuftig.

Ikke alle løp er like dyre. I Latvia, der Oliver Solberg har konkurrert mest fram til nå fordi de tillater at 17-åringer kjører, holder det kanskje med 200 000 kroner til et løp.

Petter Solberg selv gikk i sin tid til sjefen i Spydeberg Sparebank og ville låne 800.000 kroner for å bli VM-fører i rally. Sønnen har lært av sin far.

– Han er veldig dyktig til å jobbe med sponsordelen, roser Petter Solberg.

– Jeg har allerede en dekkavtale for tre år. Husk – dekk er en voldsom utgift. Det kan handle om opptil 100.000 kroner på ett VM-løp, sier Oliver Solberg.

– Føler du deg privilegert?

– Ja, det er veldig få som får den sjansen jeg får. Jeg må ta vare på den sjansen.

– Det handler ikke om penger, men om støtte fra mor og far. Vi er like interessert i dette alle sammen. Vi gjør det vi elsker. Vi gjør det med hjertet. Vi har selvfølgelig muligheten som penger gir, men vi gjør det fordi vi elsker det. Vi den samme «passion», sier Oliver Solberg, og bruker farens yndlingsord, som vi kanskje kan oversette til lidenskap på norsk.

– Ble du presset til å bli rallyfører – som både mamma og pappa?

– Nei, nei! Det var morfar Per-Inge som fikk meg interessert i motorsport. Jeg fikk riktignok prøve meg med gokart da vi bodde i Monaco, sammen med sønnen til Michael Schumacher, men jeg syntes det var ganske kjedelig. Men morfar tok meg med på crosskart da jeg var åtte år, og siden har det bare ballet på seg.

Som 17-åring opplevde Oliver Solberg at det ble lansert en helaftens film om ham, og sist uke ble han altså endelig gammel nok til å kjøre rally-VM.

– Jeg har alltid drømt om å kjøre rally. Og det er gøy at dette er pappas siste rally.

Pernilla og Petter Solberg hadde egentlig ingen planer om at gutten skulle følge i deres fotspor. De fulgte ham til tennis i Monaco og til ishockey etter at de flyttet til Sverige.

– Jeg håpet at han ville bli hektet på noe. Da han tok valget om at han ville drive med motorsport, så var det bare å støtte ham, så lenge han har interesse nok selv. Da hjelper jeg gjerne til. Det gjør jeg også gjerne med andre som spør meg.

– Hvis han hadde begynt med sjakk?

– Da hadde jeg fulgt opp der også. Selv om jeg ikke hadde hatt så mye å bidra med rent sportslig!

Oliver Solberg har kommet mye, mye lengre enn faren hadde gjort på samme alder. Petter Solberg mener det er viktig å skynde seg langsomt nå:

– Han har massevis av tilbud om å kjøre, men vi må tenke fremover. Nå tenker jeg at det blir R5-bil i et par år fremover, så kan han ta steget over til WRC etter det.

For uinnvidde lesere: WRC er toppklassen i rally-VM, der blant annet norske Andreas Mikkelsen kjører. R5 er en bil med færre hestekrefter og færre finesser, men et viktig steg på veien om målet er å bli verdens beste rallyfører.

– Tenker du så langt?

– Jeg har mine drømmer. Jeg har lyst til å bli verdensmester, men det er langt fram dit, sier 18-åringen.

Vi spør Petter Solberg om han er stolt? Han svarer at «klart jeg er stolt». Og at sånn er det med sine egne unger.

– Jeg hadde vondt forrige uke da han hadde presset på seg for å klare førerprøven, for å kunne kjøre her i Wales. Og så strøk han på første forsøk.

Petter Solberg innser at sønnen har et nesten umenneskelig press på seg – selv om det ikke kommer fra foreldrene:

– Det er ikke så lett å komme etter. Det er i hvert fall både plusser og minuser.

– Fordi han er sønn av verdensmester Petter Solberg?

– Ja, han skal jo fylle noen sko. Sånn er det bare. Det gjelder uansett sport. Kanskje hadde det vært lettere om han hadde drevet med en annen sport enn meg. Men Oliver takler dette veldig bra. Han har bra målsettinger. Han er veldig ivrig på det han driver med, og han vil gjøre det skikkelig bra.

– På hvilken måte har han vist at han har lidenskap?

– Da han valgte å begynne på idrettsgymnas med bilsport i Frankrike. Der går han i klasse med mange av de største talentene i verden. Det er tøft gjort av ham.

