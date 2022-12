FERRARI-KLAR: Fred Vasseur blir ny sjef i Ferrari.

Forlater Alfa Romeo - blir ny Ferrari-sjef

Fred Vasseur (54) er ferdig som teamsjef hos Alfa Romeo i Formel 1. Nå er han klar for giganten Ferrari.

Saken oppdateres!

– Jeg er beæret og stolt over muligheten til å få lede Scuderia Ferrari. For en som har hatt et livslangt forhold til motorsport, har Ferrari alltid representert det beste av det beste. Jeg gleder meg stort til å jobbe med det talentfulle teamet på fabrikken i Maranello. Vi skal gjøre det vi kan for å ære historien og arven til Ferrari videre, sier Vasseur i en uttalelse på Ferraris egne hjemmesider.

Tidligere i måneden kom beskjeden om at Mattia Binotto er ferdig som sjef for Carlos Sainz og Charles Leclerc i Ferrari. Flere nettsteder, inkludert Formel 1s egne formula1.com, meldte tirsdag at Vasseur høyst trolig kom til å ende opp som Binottos erstatter.

Like etter kom den offisielle bekreftelsen:

Franske Vasseur tilbragte seks år i Alfa Romeo, hvor han blant annet hadde Kimi Raikkonen, Valtteri Bottas og nettopp Charles Leclerc under sine vinger. Han ledet teamet til en 6. -plass i konstruktørmesterskapet i 2022. Det var det beste resultatet på ti år for italienerne, som har en sterk link til Ferrari.

– Vi er henrykte over å ønske Fred velkommen. Igjennom karrieren har han hele veien kombinert sine taktiske styrker med sine ingeniørkvalifikasjoner. Han har alltid fått det beste ut av førerne og lagene han har hatt ansvaret for. Det er dette vi trenger for å ta Ferrari til et nytt nivå, sier Ferrari-direktør Benedetto Vigna om ansettelsen.

Binotto måtte gi seg etter et kontroversielt år hos de røde, hvor laget og deres strategier ofte har ødelagt for egne seierssjanser. Ferrari ble til slutt nummer to i konstruktørmesterskapet, mens Charles Leclerc kapret andreplassen i førermesterskapet - like foran Reb Bulls Sergio Perez.

Viaplay-ekspert Atle Gulbrandsen var litt usikker på om sparkingen av Binotto var det riktige grepet for Ferrari da oppsigelsen var et faktum.

– Det er litt risikabelt. Se på Red Bull-sjef Christian Horner og Mercedes-sjef Toto Wolff – de har hatt disse jobbene over mange år. I Schumacher-æraen var Jean Todt Ferrari-sjef over lang tid. Det tok mange år før det løsnet under Todt. Så ofte kan det være nødvendig å ha is i magen. Jeg er ikke overrasket over Binotto er ferdig, men vi vet ennå ikke hvor lurt det er, sa Gulbrandsen til VG for noen uker siden.