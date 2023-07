Hauger svarer på kritikken: − Jeg er heller ikke fornøyd

Red Bull-rådgiveren Helmut Marko (80) er ikke fornøyd med innsatsen til Dennis Hauger (20) denne sesongen. Nordmannen tar kritikken med ro.

Det var i podkasten Inside Line F1 at Marko kom med sin dom over Haugers prestasjoner hittil i sesongen. Hauger ligger for øyeblikket på femteplass i sammendraget i Formel 2. Fredag kom han på 13. plass i kvaliken i Østerrike.

– Med Hauger har vi hatt personlige samtaler hvor vi har forklart ham at det han gjør for øyeblikket ikke er nok. På et tidspunkt må man avgjøre om man skal fortsette med samarbeidet eller ikke, sier Marko i podkasten.

IKKE FORNØYD: Dennis Hauger er ikke fornøyd med egne resultater denne sesongen.

Hauger svarer på uttalelsene i et intervju med Viaplay.

– Jeg er jo helt enig. Jeg er heller ikke fornøyd. Selvfølgelig er ikke han det heller, det er ikke noe sjokkerende. Jeg visste det kom, vi hadde en god prat. Han er som han er, selvfølgelig. Til syvende og sist vet jeg hva som er bra nok eller ikke, sier Hauger.

Marko er kjent for å være direkte og krass i sine krav og kommentarer. Hauger sier at han ikke tar seg nær av kritikken. Overfor Viaplay letter nordmannen på sløret om hvordan kommunikasjonen med Marko er.

– Det eneste språket han snakker, er ærlig og brutalt. I starten er det ganske aggressivt og direkte for at du skal få et lite sjokkstøt, men så mykner det seg til når man begynner å snakke. Jeg har vært lenge nok i Red Bull-programmet til å vite at jeg ikke skal bry meg for mye, sier Hauger – og fortsetter:

– Jeg skal ta tak i de tingene jeg vet jeg må ta tak i. Det sier han rett ut og det er helt «fair».

Haugers manager, Harald Huysman, mener saken er «storm i et vannglass».

– Det blir blåst veldig opp i pressen. Møtet mellom dem var positivt og hyggelig, selv om han sa «det ikke er bra nok». Det er vi jo helt enige om, sier Huysman til Viaplay.

– Kommer sesongen til å snu? spør Viaplay-reporter Daniel Høglund.

– Det kommer til å snu, det er jeg overbevist om. Det må jo det, svarer Huysman.