Dennis Hauger fikk ingen toppopplevelse i Porsche-løpet i Le Mans.

Hauger måtte bryte i Le Mans – Svindal på 47.-plass

Dennis Hauger fikk en kort gjesteopptreden i Porsche-løpet på Le Mans-banen i Frankrike lørdag. Han ble påkjørt bakfra og måtte bryte etter tre runder.

Hauger og den tidligere alpinstjernen Aksel Lund Svindal deltok i løpet på Circuit de la Sarthe, som er en del av Porsche Carrera Cup. For Haugers del så det bra ut etter kvalifiseringen med sjette beste startspor i løpet.

Den norske Formel 2-føreren, som gjorde en gjesteopptreden for det svenske Porsche Experience Racing-laget, fikk imidlertid problemer etter ganske kort tids kjøring. Hans far, Tom Erik Hauger, forklarer at Hauger måtte bryte etter å ha blitt påkjørt bakfra under en nedbremsing.

– Dennis hadde en OK start og bra fart. Han kjørte forbi to førere nedover langsiden, men ble truffet bak under innbremsingen og misset da bremsepunkt og Apex. Han kom ut på banen sidelengs og ble truffet på høyre hjørne foran, slik at radiatoren sprakk og løpet var over, skriver han via WhatsApp.

Av i alt 62 Porsche-førere var det 54 som fullførte hele løpet. Aksel Lund Svindal, som kjørte for samme lag som Hauger, endte på 47.-plass. Han ble slått med to minutter og 25 sekunder av vinneren, Dylan Pereira fra Luxembourg.

Porsche-løpet i Le Mans er blant flere oppvarmingsløp til den tradisjonsrike bilfesten Le Mans 24-timers. Storløpet i Frankrike har 100-årsjubileum i år.

