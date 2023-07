Oliver Solberg fikk store deler av fredagen i Rally Estland ødelagt som følge av bilproblemer.

Solberg langt bak i Estland etter bilproblemer – Mikkelsen leder WRC2-klassen

Oliver Solberg ledet WRC2-klassen i VM-rallyet i Estland, men demperen på bilen ble ødelagt og han mistet tre fartsprøver. Andreas Mikkelsen overtok teten.

Etter fire av fartsprøver ledet Solberg med 13,5 sekunder ned til Mikkelsen i WRC2-klassen. På fartsprøve fem var imidlertid uhellet ute for Solberg, som måtte se dagens tre siste fartsprøver fra garasjen.

«På den femte fartsprøven traff vi hjulsporene og demperen gikk i stykker», skrev Solberg på Twitter.

Etter at fredagens åtte fartsprøver er Mikkelsen i tet i klassen for de nest raskeste bilene. Han har rett under sju sekunder ned til britiske Gus Greensmith.

Både Solberg og Mikkelsen kjører Skoda Fabia RS.

I WRC-klassen har hjemmefavoritten Ott Tänak vært raskest på mange fartsprøver, men han ligger likevel sist i sammendraget. Årsaken er at han fikk fem minutters tidsstraff fordi han måtte bytte motor til helgens rally.

– Det er ikke så mye motivasjon, men vi må gjennomføre og prøve å lære litt. Ikke så lett, men slik er det, tvitret Tänak underveis.

Finske Kalle Rovanperä leder Rally Estland foran Thierry Neuville.

Lørdag skal det kjøres ytterligere ni fartsprøver før helgen avsluttes med de siste fire prøvene søndag.