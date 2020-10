NORSK FORMEL-HÅP: Dennis Hauger har imponert i mange år, men det første året i Formel 3 ble utfordrende for Aurskog-karen. Foto: www.redbullmediahouse.com

Dennis Hauger (17) om 2020: − Red Bull vet at det har vært veldig utfordrende

Norges kanskje største Formel 1-håp noen gang har hatt en tung sesong. Red Bull vil overfor VG ikke garantere Dennis Hauger (17) plass i deres stall for 2021.

Nå nettopp

Selv om han hadde en sterk pallplass i Ungarn, ble Dennis Haugers debutår i Formel 3-mesterskapet ikke helt hva han hadde håpet på. Han kjørte for Hitech-teamet, som bare var det fjerde beste teamet i serien.

– En hard sesong totalt sett - med oppturer og nedturer, fastslår Hauger overfor VG.

– En ting var at bilen ikke matchet min kjørestil, noe som gjorde at jeg måtte endre mye på kjørestilen. Det var ikke lett uten noen testing før sesongstart som følge av covid-19.

Dennis Hauger sier at «det var mye som ikke hang sammen for meg hos Hitech».

– Det var utfordringer med setup på bil, motor og strategi som gjorde det ekstra vanskelig. En av mine teamkompiser som var i toppen i 2019, valgte å avslutte midt i sesongen da han ikke fikk det til å fungere med Hitech.

Hauger understreker at hans motto likevel er «I never loose, either i win or i learn».

– Det står jeg på og uansett fikk jeg noe ut av sesongen som jeg kan ta med meg.

Allerede da Dennis Hauger var 14 år, ble han plukket opp av Red Bull, som eier to av teamene i Formel 1. Aurskog-karen ble plukket ut til det eksklusive Red Bull Junior Team, som han var en del av også i 2020. Målet er å få fram fremtidens Formel 1-førere.

Red Bull-talsmann Peter Clifford svarer slik på VGs spørsmål rundt Dennis Haugers 2020:

– Vi er godt klar over at Dennis ikke har fått de resultatene denne sesongen som han hadde håpet på. Det er alltid mange ting som påvirker prestasjonen, og vi forstår kompleksiteten i dette.

– Det sier seg selv at vårt juniorlag er en prestasjonsdrevet gruppe av førere med sikte på å vinne løp, samle poeng og forberede seg til Formel 1. Å få erfaring og nye ferdigheter gir ikke alltid pallplasser, men fremgang, bevis på talent og til slutt suksess, er selvfølgelig viktig, understreker Red Bull-talsmannen - og legger til:

– For øyeblikket kan vi ikke forutsi hvem som skal kjøre i fargene til Red Bull Junior Team i 2021. Det vil bli offentliggjort ved starten på den nye sesongen.

Dennis Hauger sier:

– Red Bull har fått mine rapporter fra alle løpene og kjenner til utfordringene. Red Bull vet at det har vært veldig utfordrende. Men vi vet også at de vil ha resultater. Vi har ikke avtalt noe konkret for neste år ennå, men jeg har forståelse for at jeg fortsatt er i junior-programmet.

Sportssjef Atle Gulbrandsen i Norges Bilsportforbund, også kjent som Formel 1-kommentator på Viaplay, er ikke i tvil:

– Jeg tror og håper Dennis fortsetter som Red Bull Junior-fører også neste år. Red Bull kjenner til alle detaljene fra årets sesong, og jeg antar at de fortsatt har tro på Dennis - selv om årets resultater ikke stod helt i stil med forventningene.

– Personlig tror jeg ikke bilen til Dennis gikk som den skulle i årets sesong, og jeg tror han vil slå sterkt tilbake neste år, sier Atle Gulbrandsen til VG.

Formel 1-føreren Lando Norris (McLaren) sier til parcferme.no at han fulgte med Hauger i Formel 4 i 2019:

– Det han har opplevd (i 2020) er noe av det letteste man kan relatere til. Det er mye du vet som fører som de på utsiden ikke vet, og aldri får vite. Og det er ikke alt du kan si til media heller. Det er alltid mer innad i teamet enn det du kan si ut. Men folk forstår ikke det. I stedet får folk bare dumme ideer og fantasier om hvorfor du ikke får det til. Det er enkelt for dem. Det er lett for noen å konkludere med at en 15. plass er veldig dårlig, sier Norris, som håper Hauger vil lykkes.

Publisert: 29.10.20 kl. 11:03