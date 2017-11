Formel 1-stjernen Lewis Hamilton etterforskes av britiske skattemyndigheter

Ifølge dokumentlekkasjen «Paradise Papers» unngikk verdensmesteren å betale moms da han importerte sitt nye privatfly til Europa.

Ifølge BBC og The Guardian granskes den 32 år gamle briten nå av britiske skattemyndigheter.

I 2013 kjøpte Lewis Hamilton et fly på De britiske jomfruøyene for 16,5 millioner pund. Ifølge lekkede dokumenter omgikk Hamilton momsen på 20 prosent da han skulle importere flyet til Europa.

De to britiske avisene forklarer forløpet på følgende måte: Jetflyet ble kjøpt av Hamiltons selskap på De britiske jomfruøyene. Det ble importert til EU og leid ut til et annet selskap på Isle of Man. Moms betales ikke når flyet er en del av utleievirksomhet. Deretter leies flyet ut til et charterselskap, som igjen leier ut flyet til et selskap Hamilton eier.

Ifølge The Guardian er det ingenting som tyder på at Hamilton selv har vært involvert i saken, men at han ba om profesjonell rådgivning og fikk det. I et uttalelse fra 32-åringens representanter står det følgende:

– Som en global idrettsutøver som betaler skatt i et stort antall land, er Lewis avhengig av et team av profesjonelle rådgivere. Disse rådgiverne har forsikret Lewis om at alt er innenfor, og saken er nå i hendene på hans advokater.

Lekkasjen av 13 millioner dokumenter fra det internasjonale advokatfirmaet Appleby viser hvordan politikere, næringslivstopper og andre kjendiser verden over har plassert store verdier i skatteparadiser. I alt er 25.000 mennesker nevnt i lekkasjene.

