Messi startet på benken – Barcelona videre etter tamt storoppgjør

(Juventus-Barcelona 0-0) Uten å imponere nevneverdig, tok Barcelona det ene poenget de trengte for å ta seg videre i Champions League.

For med Lionel Messi på benken fra start var det ikke voldsomt med sjanser i storkampen mellom tredjeplassen i Serie A og serielederen i La Liga.

Nærmest var Barcelona etter halvspilt førsteomgang da Ivan Rakitic slo inn et frispark fra 30 meter som gikk forbi alt og alle, men heldigvis for Gianluigi Buffon i Juventus-buret gikk ballen i stolpen og ut.

Ellers ble hverken Marc-André ter Stegen eller Gianluigi Buffon satt på de store prøvene i det som var Champions League-rundens storkamp, helt frem til det 91. minutt:

Paolo Dybala fikk ball av Alex Sandro på 17 meter, og på førstetouch klemte Dybala til med venstrefoten. Nede som en tiger i det høyre hjørnet lå ter Stegen og reddet ett poeng, gruppeseieren og avansement for Barcelona.

– Den største prestasjonen i aften. Fantastisk redning, var dommen fra Rune Bratseth i Viasat-studio etter kampen om redningen av den tyske sisteskansen.

Forøvrig: For første gang i klubbens historie har Barcelona nå spilt to 0-0-kamper på rad i Champions League-sammenheng (0-0 mot Olympiakos sist runde).

– Vi er fornøyde med poenget og blir først i gruppa. Vi gjør en god kamp og legger ned mye arbeid, sier Andres Iniesta etter kampslutt.

Messi på benk for 24. gang i klubbkarrièren

Kampens store overraskelse kom en drøy time før kampen, da lagnyhetene kom ut: Ingen Lionel Messi i startelleveren til Barcelona. Det var kun 24. gang i klubbkarrièren med Barcelona at argentineren har startet på benken, opplyser La Liga-ekspert Petter Veland til VG.

Argentineren med over 600 kamper for Barcelona kom inn etter drøye timen, men klarte ikke trylle frem noe magi i løpet av den halvtimen han dannet angrepstrio med Andres Iniesta og Luis Suarez.

STARTET PÅ BENK: Lionel Messi startet onsdagens Champions League-oppgjør mot Juventus på benken.

Likevel – poengdelingen gjør at Barcelona, som nå ikke har tapt på 18 kamper i alle turneringer (15 seire, tre uavgjort) er klare for utslagsrundene i Champions League som gruppevinner.

3-1-seieren til Sporting Lisboa over Olympiakos gjør at Barcelona leder med elleve poeng, tre foran Juventus. Sporting på syv poeng møter Barcelona på Camp Nou i siste gruppespillskamp, mens Juventus reiser til Hellas for å møte Olympiakos.