15 år gammel ble Martin Ødegaard (19) omtalt som verdens største fotballtalent. Nå prater drammenseren ut om oppmerksomheten fra storklubber, supportere og presse.

Ødegaard var torsdag gjest i gamleklubben Strømsgodsets podkast. Der åpnet 19-åringen seg opp om hvordan livet har vært siden gjennombruddet som fotballspiller i Drammen i 2014.

– Det har vært ekstremt mye helt fra tiden her. Det er kanskje lurt å prøve å distansere seg litt fra det. På den andre måten føler jeg ikke at det har påvirket meg eller at det har vært så veldig nødvendig for meg å stenge alt ute. For det har ikke vært noe stort problem for meg å lese hverken det ene eller andre i avisen. Det har jeg på en måte klart. Så det har egentlig gått fint, sier Ødegaard.

Se lagkamerat Morten Thorsbys parodi av Ødegaard under forrige landslagssamling:

Har fått med seg meningene

Oppmerksomheten eksploderte rundt Ødegaard da han herjet i Eliteserien og debuterte på det norske A-landslaget som 15-åring. Etter treninger og kamper sto ofte 15-20 journalister og ventet på ham.

Storklubber fra hele Europa begynte også å besøke Marienlyst for å se nærmere på ferdighetene hans, samtidig som navnet ble omtalt av aviser og TV-stasjoner verden over.

I «Godset-podden» forteller Ødegaard at han har fått med seg mange av meningene til eksperter, kommentatorer og andre som har uttalt seg.

– Jeg føler det har vært veldig svart-hvitt hele veien. Når det har vært bra, har det kanskje vært for positivt. Når det har vært litt dårligere, har det kanskje vært for dårlig. Men det er sånn pressen er. Det må man bare akseptere, sier 19-åringen.

Les også: Bruddskade for Ødegaard

ETTERSPURT: Dette var et vanlig syn i Drammen da Ødegaard fortsatt bare var 15 år. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Takker familien

Da Ødegaard ble solgt til Real Madrid i januar 2015, eskalerte oppmerksomheten ytterligere. Nå, som tidligere, takker han familien for å ha vært der for ham.

– Faren min var treneren min fra jeg var fem år til jeg var 12–13 år. Etter det har vi også jobbet masse sammen, både med ball og snakket mye fotball. Jeg syns han har vært flink og klok. Han har erfaring som fotballspiller selv, så han vet litt om hva som skal til. Det har vært veldig viktig for meg. De andre i familien min har også støttet meg. Det har vært helt fantastisk, sier Ødegaard, som føler han har utviklet seg mye i utlandet de siste årene.

– Jeg føler jeg har blitt mer voksen og mer moden - i spillet mitt, men også utenfor banen. Jeg bodde med faren min i starten, men alene nå. Jeg føler jeg har tatt steg. Jeg føler også at jeg har blitt en bedre fotballspiller. Jeg har tatt steg på de tingene jeg var bra på og utviklet andre sider av spillet mitt.



Les også: Pappa Ødegaard syns det har vært for mye oppmerksomhet

Ute med skade

Han forteller at livet som utenlandsproff kan være ensomt, men at det har gjort ham sterkere. Etter å ha tilbrakt to år i Real Madrid, tok Ødegaard fatt på et midlertidig opphold i nederlandske Heerenveen.

Det har så langt vært en suksess. Akkurat nå sliter Ødegaard med et brudd i skjæringspunktet mellom foten og vristen, men 3. januar drar han tilbake til Nederland. Da vil 19-åringen ta et røntgenbilde som han håper vil gjøre at han kan begynne å trene igjen.

Neste sommer skal Ødegaard i utgangspunktet returnere til Real Madrid.