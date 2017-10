Martin Bakkejord Skolbekken (22) måtte amputere beina – her trikser han igjen

Martin Bakkejord Skolbekken (22) måtte amputere begge beina etter jordskjelvet på Kos. Nå har han troen på at han skal klare målet han har satt seg: Gå på bursdagen 14. november.

Ferien med kompisene i Kos i sommer endte på verst tenkelig måte for Martin Bakkejord Skolbekken, som måtte amputere begge beina etter å ha blitt skadet i jordskjelvet som rammet den greske ferieøya.

Rundt to måneder og mange timer med opptrening har gått siden ulykken skjedde.

– Motivasjonen og formen er ganske bra. Det er klart humøret varierer noen dager, men jeg har taklet det greit hittil, likevel er det selvfølgelig både oppturer og nedturer, sier han til VG.

Fotballen vanskeligst å gi slipp på

Skolbekken var aktiv fotballspiller i 3. divisjonsklubben Funnefoss/Vormsund, og han har snakket mye om fotballen siden ulykken. I videoen i toppen kan du se hvordan han imponerer mange med fotballtriksing.

– Tilbakemeldingene jeg har fått er at folk kjenner igjen den ståpåviljen og den Martin alle kjente som likte å drive med fotball. Han er jo ikke borte han, det er ikke det står på, forteller 22-åringen.

Les også: Martin (22) må amputere etter jordskjelvet

– Jeg vet jeg har sagt før at jeg har klart å legge fotballen til side, men jeg innser selv at jeg ikke har klart det. Det er den som er det tøffeste å gi slipp på akkurat nå.

Han er og ser alle hjemmekampene han har muligheten til. Nå bruker han fotballen som en gulrot i hverdagen.

– Det å drive med ball er en glede i seg selv. Det vet alle som har drevet med fotball. Så i den sammenhengen blir det en glede i hverdagen. Jeg har ikke noe mål om å klare å spille fotball igjen, det er mer et håp og noe jeg har lyst til. Men det er nok visse begrensninger for det når du har amputert begge beina.

FOTBALLSAVN: Her er 22 år gamle Martin Bakkejord Skolbekken i midten av bildet med ballen under en kamp for laget FUVO i 2015. Det savner han hver eneste dag. Foto: SIGNE ROSENLUND-HAUGLID/RAUMNES

Skal klare å gå på bursdagen

Han bor på Sunnaas sykehus fra mandag til torsdag for å trene seg opp igjen, og bruker tiden på alt fra trening til fysiotimer, rullestolteknikk, matlaging og legevisitter.

Dette er saken: Norske Martin måtte graves frem av kameratene under jordskjelvet på Kos.

– Første målet er å lære seg og gå igjen allerede ved bursdagen min 14. november, og det ser ut som det skal gå greit. Jeg har en avtale med Ernst Lersveen i TV 2 om at han skal komme hit på bursdagen min, og vi skal gå rundt juletreet her inne, sier han.

Han forteller at han var litt i tvil om han skulle klare det, fordi det ene benet hans har brukt lang tid på å gro, men nå er han optimistisk.

Et vanskelig temposkifte

Han var mye i mediene like etter ulykken, men forteller at det ikke var oppmerksomheten som gjorde at han fikk en liten downperiode.

Les mer: Mann døde i armene til Sol (17) under jodskjelvet på Kos

– De første dagene etter det skjedde hadde vi et stort fokus på at ting skulle gå veldig bra. Det fanget mediene opp, og vi ble egentlig bare med på den bølgen. Jeg var i det humøret der og da, og teamet på A-hus var opptatt av å ha en god fart på oppholdet mitt. Men da jeg kom til Sunnaas var det et helt annet tempo enn jeg var vant til, så det ble en liten downperiode den første uken der. Medieoppmerksomheten har jeg ikke tenkt så mye på, den hjalp meg egentlig bare gjennom tiden på A-hus, for der var det ikke så mye å gjøre.