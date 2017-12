Etter en periode hvor Manchester United bare har tatt åtte av 15 mulige poeng, varsler manager José Mourinho (54) nye spillerkjøp. Det forstår TV 2-profil Kasper Wikestad (42) godt.

– Spørsmålet med Mourinho er om han er like langt fremme taktisk og spillerutviklingsmessig nå som før. Det er noe som mangler i United-laget. Det virker lite harmonisk, humørløst og forknytt. Jeg er spent på å se om Mourinho er mannen som kan få spillerne til å ha det moro og feie motstanderne av banen igjen, sier Wikestad til VG i kjølvannet av rødtrøyenes 2-2-kamp mot sensasjonslaget Burnley.

Resultatet fikk Mourinho til å kommunisere offentlig at klubben må hente nye spillere for å kunne være en reell tittelutfordrer i fremtiden. Før Manchester Citys kamp mot Newcastle onsdag kveld har bynaboen en luke på 12 poeng på toppen av Premier League-tabellen.

Les også: Mer United-trøbbel mot Burnley

SKEPTISK: Kasper Wikestad er spent på å se om José Mourinho har det som skal til for å lede Manchester United til de gjeveste titlene. Foto: NTB scanpix Foto:

Har brukt enorme summer

På halvannen sesong som United-manager har Mourinho brukt godt over tre milliarder kroner på spillerkjøp. Portugiseren mener likevel at det ikke holder til å bygge et vinnerlag.

– Det er ikke nok, det er ikke nok, sier Mourinho, før han utdyper:

– Prisene for de store klubbene er annerledes enn for andre. De store klubbene blir normalt sett straffet på overgangsmarkedet for historien deres, sier Mourinho.

Flere av uttalelsene er gjengitt i engelske medier, deriblant av Daily Mail.

Se høydepunktene fra Uniteds 2-2-match mot Burnley her:

– Komplekst

I samme tidsperiode har Pep Guardiola (46) bygget et langt mer velfungerende mannskap i samme by med hjelp av en milliard ekstra. Mourinho mener det er en av grunnene til de lyseblås dominans, men Kasper Wikestad ser også andre årsaker.

– Det er komplekst. Mange snakker om at City har kjøpt seg til mye av den suksessen de har nå. Det er kanskje greit, de har brukt mest penger av samtlige klubber, men de har forvaltet dem ekstremt godt. Når det kommer til økonomiske muskler, er det ikke slik at City har mye større enn United. De er i markedet for akkurat de samme spillerne, sier Wikestad og peker på en annen faktor:

– City har kjøpt godt, men også utviklet spillerne de har. Raheem Sterling, John Stones, Leroy Sané og for så vidt også Kevin De Bruyne var ikke ferdige produkter da de kom til City. De har blitt gjort til veldig gode spillere av Guardiola og hans team.

Her har Mourinho skuffet

Wikestad setter nå spørsmålstegn ved om Manchester Uniteds portugisiske manager fremdeles besitter ekstraordinære evner, eller om konkurrentene har tatt ham igjen.

TV 2-profilen tror heller ikke at det er noen automatikk i at nye signeringer avler nye titler.

– Jeg føler ikke det er nok når man ser på hvilke spillere Mourinho har til rådighet som han ikke klarer å få nok ut av. Mourinho er god til å skape vinnerlag, men han er ikke like flink til å utvikle spillere. Mange har ofte motsatt kurve under Mourinho, sier Wikestad.

Han mener Henrikh Mkhitaryan, Luke Shaw og Romelu Lukaku er typer portugiseren burde fått mer ut av.

– Ta Shaw som eksempel. Se på hva Chelsea har fått til med Marcos Alonso, Tottenham med Ben Davies og City med Fabian Delph. Det forteller at det ikke egentlig står så dårlig til på den plassen hos United. En annen utfordring for Mourinho og United er at pengene må brukes like godt som Manchester City har brukt dem. Det holder ikke å kjøpe ferdig vare og tro at du har et vinnerlag.