(Manchester United-Southampton 0-0) José Mourinhos menn ga fra seg to nye poeng i tetkampen, men oppgjøret på Old Trafford huskes best for Romelu Lukakus (24) dramatiske skade.

– Det er forstyrrende bilder. Det ser ut som han er ved bevissthet, men det er vanskelig å se om han klarer å røre på noen deler av kroppen. Jeg skulle gjerne sett at han viste at han hadde førlighet, kommenterte TV 2s Kasper Wikestad snaut ti minutter ut i kampen.

Lukaku ble liggende på gresset i Manchester etter en duell med Wesley Hoedt (23). Southamptons nederlandske stopper skallet den 24 år gamle spissen i bakhodet, før medisinsk personell løp ut på banen.

– Jeg vet ikke hvordan det går med ham, sier Mourinho i et intervju vist på TV 2 etter kampen.



Les også: Sensasjonelle Salah scoret to i Liverpool-seier

Ibrahimovic også skadet

Lukaku fikk først kunstig tilførsel av oksygen. Deretter ble belgieren båret av banen etter å ha ligget tilsynelatende urørlig i rundt seks minutter.

24-åringen så heldigvis ut til å være ved bevissthet, men skadeomfanget er i skrivende stund uvisst.

Lukaku ble erstattet av Marcus Rashford (20), men unggutten klarte ikke forhindre at Manchester United spilte uavgjort for tredje gang på rad. Laget er nå nummer tre i Premier League, ett poeng bak Chelsea. Opp til serieleder Manchester City, som har én kamp mindre spilt, skiller det hele 14 poeng.

Etter matchen var Mourinho mest interessert i å snakke om dommer Craig Pawson.

– Det er frustrerende, men det må det også være for Craig. Vi skulle hatt en klar straffe. Det er et av nøkkelpunktene i kampen, sier Mourinho og opplyser at Zlatan Ibrahimovic er ute i én måned med skade.

– Prestasjonene bør få alarmklokkene til å ringe for Mourinho. Det er total mangel på angrepsspill. Jeg ser ikke noe system som setter Southampton under press, sier TV 2-ekspert Brede Hangeland.

DRAMATISK: Flere spillere fra begge lag, inkludert Juan Mata, fulgte med på behandlingen av spissen. Foto: NTB scanpix

Kjøpt for rekordsum

Lukaku ble hentet fra Everton i sommer for rundt 800 millioner kroner. Han startet Manchester United-karrieren fantastisk, med seks Premier League-mål på de syv første rundene.

I etterkant har Lukaku variert mer i prestasjonene, men angriperens skade er et åpenbart tap for José Mourinhos mannskap. 24-åringen står så langt med 10 scoringer på 21 seriekamper.

I TV 2s studio er Dave Cosgrave gjest. Han har jobbet i det medisinske apparatet til klubber som Tottenham, Liverpool og Fulham. Han kommenterer hendelsen slik:

– Bildene ser veldig stygge ut. Man begynner å uroe seg for at han har en alvorlig nakkeskade. Doktoren er redd for at han har en ryggmargsskade (da han behandlet Lukaku på banen). Derfor rører de ikke nakken. Han bæres av for å undersøkes nærmere. På dette tidspunktet vet de ikke om det er en alvorlig skade eller ikke, så de følger protokoll, sier Cosgrave.

– Massiv krise

Han mener United er inne i en svært dårlig periode som inneholder blant annet sviktende resultater, skader på Lukaku og Ibrahimovic, kamper som kommer tett og en mulig karantene på Ashley Young som ble filmet da han albuet Dusan Tadic i magen underveis i oppgjøret mot Southampton.

– Det er en massiv krise for Manchester United, sier Cosgrave.

Lørdagens resultater: Liverpool-Leicester 2-1, Chelsea-Stoke 5-0, Watford-Swansea 1-2, Bournemouth-Everton 2-1, Huddersfield-Burnley 0-0, Newcastle-Brighton 0–0.

Se Mourinho rose Lukaku tidligere i sesongen: