Etter to nye verdenscupseirer, er Håvard Lorentzen (25) klodens beste sprinter. Nå går bergenseren for OL-gull og varsler at potensialet er større enn vist.

Fredag klokket 25-åringen fra Fana inn til seier både på 500 meter og 1000 meter med to personlige rekorder i Stavanger. Etter den sensasjonelle prestasjonen leder Lorentzen verdenscupen sammenlagt på begge distansene.

– Det er det største jeg har opplevd i karrieren min. Det topper seieren på 500 meter forrige helg og sølvet i sprint-VM i februar, forteller Lorentzen til VG.

Enorm bragd

På telefon med VG er det som om Lorentzen svever en liten halvmeter over hotellsengen i Stavanger. Så stort føles det å være verdens beste sprinter for tiden.

– Jeg prøver å komme ned på jorden igjen. Det er fantastisk. Jeg skal gå en ny 500 meter og en 1500 meter i morgen, så her er det bare å omstille, sier 25-åringen og gliser.

Overfor VG mener skøyteekspert og tidligere verdensmester Even Wetten at nordmannens dobbeltseier er uten sidestykke. Klokken 16.03 kunne Lorentzen juble for første gang, før han strakk armene mot toppen av Sørmarka Arena for andre gang bare én time og 13 minutter senere.

– I klappskøytenes tid er dette det største som har skjedd i verdenscupen, sier Wetten til VG.



– He-he. Det er smigrende å høre, svarer Lorentzen, og gjentar at «det har vært en fantastisk dag».

TOMMEL OPP: Lorentzen hadde grunn til å være fornøyd etter å ha vunnet to ganger på hjemmeis i Stavanger. Foto: Carina Johansen/NTB scanpix

Går for OL-gull

Som leder av verdenscupen sammenlagt på to distanser, ser det ikke ut til å være noen begrensninger for hva Lorentzen kan utrette denne sesongen. Etter VM-sølvet på 1000 meter i februar, er 25-åringen nå kapabel til å vinne alle konkurranser han stiller opp i.

VERDENSCUPEN SAMMENLAGT 500 meter: 1. Håvard Lorentzen - 236 poeng 2. Kai Verbij - 190 poeng 3. Hein Otterspeer - 162 poeng 1000 meter: 1. Håvard Lorentzen - 170 poeng 2. Kai Verbiij - 160 poeng 3. Pavel Kulisjnikov - 100 poeng

– Det hadde vært utrolig kult å kunne vinne begge. Det hadde vært vanvittig stort. Da viser man at man er best over hele sesongen, forteller Lorentzen, som holder de olympiske leker i Sør-Korea som det store høydepunktet.

Forrige gang en nordmann tok OL-medalje på 500 meter var i 1978. Under lekene i Sør-Korea kan Lorentzen bli den første til å lykkes på 50 år.

– Det er ganske ekstremt at det har gått så lang tid. Det gir meg en ekstra lyst til å bli den første nordmannen på 50 år som tar medalje. Det hadde vært vanvittig kult. Jeg går for gull i OL, men vil være utrolig fornøyd med medalje også, forteller Lorentzen.



Nordmannen som sist lyktes, Magne Arnfinn Thomassen, har stor tro på ferdighetene hans.

– Det ser ut til å kunne lykkes, og det får vi absolutt håpe på. Det hadde vært utrolig flott om han ble med i striden om medaljer, sier 76-åringen fra Melhus til VG.

NORSKE MEDALJEVINNERE PÅ OL-SPRINT 500 meter: Gull: Ivar Ballangrud, 1936. Finn Helgesen, 1948. Sølv: Oskar Olsen, 1924. Bernt Evensen, 1932. Georg Krog, 1936. Thomas Byberg, 1948. Alv Gjestvang, 1964. Magne Arnfinn Thomassen, 1968. Bronse: Roald Larsen, 1924 og 1928. Arne Johansen, 1952, Alv Gjestvang, 1956. 1000 meter (første gang i OL i 1976): Sølv: Jørn Didriksen, 1976. Bronse: Frode Rønning, 1980. Kai Arne Engelstad, 1984

Verdens beste

Fredag var Lorentzen raskere enn regjerende verdensmester Kai Verbij to ganger med bare noen få timers mellomrom. De gikk også sammen i det siste paret på 1000-meteren.

For øyeblikket er det liten tvil om hvem som er best.

– Det er deilig å ta han på begge løpene i dag, og med ytre på 1000 i tillegg. Han er jo en fantastisk god skøyteløper. Det viser at formen er bra og at jeg kan hamle opp med alle sammen.

– Vil du selv si at du er verdens beste sprinter nå?



– Jeg vil i alle fall si at jeg er blant de beste i verden. Men det blir ikke bare til å cruise inn til medaljer i OL og VM. Det blir beintøff konkurranse, sier Lorentzen, som føler potensialet fortsatt ikke er tatt ut.

– Det kjennes ikke ekstraordinært ut. Formen er som den har vært på trening. Jeg føler at jeg blir litt og litt bedre for hvert løp jeg går.

RESULTATER I STAVANGER 500 meter:

1. Håvard Lorentzen - 33.64 2. Hein Otterspeer - 34.66 3. Artur Was - 34.74 1000 meter: 1. Håvard Lorentzen - 1.08,22 2. Kai Verbij - 1.08,47 3. Thomas Krol - 1.08,57

– Vanvittig stor utvikling

Etter å ha vært gjennom to operasjoner og syv måneder uten istrening på grunn av en alvorlig og potensielt karrieretruende skade i skiftet mellom 2015 og 2016, har Lorentzen forbedret seg radikalt.

Det har skjedd parallelt med ankomsten til trener Jeremy Witherspoon, kanadieren som selv har vært verdens raskeste sprinter. Samarbeidet har medført nye øvelser, et annerledes kosthold og over en time med tøyning av hoftepartiet hver eneste dag for å øke bevegeligheten.

VELFUNGERENDE DUO: Trener Jeremy Wotherspoon og Håvard Holmefjord Lorentzen var glad for to verdenscupseirer i Sørmarka Arena. Foto: Carina Johansen/NTB scanpix

– Utviklingen min har vært vanvittig stor. For to år siden gikk jeg 1000 meter på 1.10,30 her i Stavanger. Nå gikk jeg på 1.08,22. Det er en utrolig stor forskjell, og jeg føler meg også utrolig mye bedre på isen. Teknisk og fysisk er jeg på et helt annet nivå enn tidligere. Nå blir det spennende å dra til Nord-Amerika og prøve å senke tidene mine igjen der, sier Lorentzen om verdenscuphelgen i begynnelsen av desember.

PS: Lørdag går 25-åringen en ny 500 meter i Stavanger, men først skal han forsøke å hjelpe Norge til å få fem verdenscupplasser på 1500 meter neste sesong ved å delta i distansens B-gruppe.