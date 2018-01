Weng slet med kvalme og hørselen etter Østberg-utklassing

VAL DI FIEMME (VG) Ingvild Flugstad Østberg (27) kollapset på lørdagens etappe, og Heidi Weng (26) er på god vei mot å vinne Tour de Ski sammenlagt.

Weng knuste nemlig sin lagvenninne og største tour-rival med over et halvminutt på dagens ti kilometer klassisk fellesstart. I tillegg plukket 26-åringen en rekke bonussekunder underveis. Det ble en drømmedag for Weng, som også fikk revansjert seg etter fallet i Oberstdorf torsdag. Resultatet gjør at Weng og Østberg går ut omtrent likt på morgendagens jaktstart opp monsterbakken i Val di Fiemme.

Les også: Northug snur – går likevel i Piteå

Hørte ingenting på ett øre



Resultater lørdag: 1. Heidi Weng, Norge

2. Krista Pärmakoski, Finland +7.6.

3. Teresa Stadlober, Østerrike +8.6.

4. Jessica Diggins, USA. + 23.6.

5. Ingvild Flugstad Østberg, Norge +35.2.

Etter rennet slet Weng med hørselen. Hun måtte rett og slett ha tilsyn fra lege Petter Olberg.

– Jeg hører ikke en «skit» på det ene øret. Jeg tror det har tettet seg. Jeg har aldri hatt det før. Det er ubehagelig, sier Weng, som kort tid senere blir sjekket av legen.

Hun forteller om en «dramatisk» sisterunde for egen del. I den siste bakken var det helt svart.

– Det er noe av det verste jeg har vært med på. Jeg trodde jeg skulle svime av. Jeg var så sliten. Jeg var kvalm. Aldri vært så kvalm før. Det handlet om å holde seg på beina. Og så var jeg først over målstreken. Det skjer ikke så ofte. Da jeg kom i mål var jeg så svimmel og tenkte at nå har jeg gjort mitt, sier 26-åringen.

Saken fortsetter under seiersintervjuet med Heidi Weng.

Runde med smøreren



For Østberg ble det en marerittdag. Hun ledet med 57 sekunder på Weng i sammendraget før dagens etappe. Men det ble tidlig klart at det var stor forskjell på skiene. Østberg måtte ut av sporet i motbakkene og hadde i tillegg en rekke glipptak og til slutt endte hun på en femteplass.

– Det er den oppe på skiene som må gjøre jobben. Jeg hadde bra glid da i hvert fall. Det var bra, sier Gjøvik-jenta til VG.

– Men det var ikke noe galt med skiene?

– Jeg har ikke rukket å evaluere det med smøreren min. Vi får ta en runde på hotellet og bussen senere, sier Østberg.

Hun sier innledningsvis at det hun leverte i rennet «tydeligvis var det hun hadde å gå med i dag».

– Jeg følte meg bra og hadde gledet meg til å trykke på. Men det var ikke mer der.

– Er du frustrert, oppgitt eller forbannet?

– Jeg vet ikke hva følelsen er. Det er alt på en gang. Vi får glede oss over Heidi på en dag som dette, sier Østberg.

Fått med deg? Østberg og Weng «skværet opp» etter klem-nekt

Tour-debutant Anne Kjersti Kalvaa hadde det ikke morsomt på lørdagens etappe.

– Jeg er favoritt



Ifølge 27-åringen fra Gjøvik blir ikke etappen søndag spennende. Hun sier hun skal gi alt, men innrømmer at det hadde blitt langt mer morsomt for de som ser på dersom hun hadde hatt et større forsprang.

– Nå gjelder det egentlig bare å holde unna for tredje- og fjerdeplassen. Det er der spenningen ligger, sier Østberg – noe defensiv. Hun går tross alt likt ut med Weng.

Heidi Weng mener det ikke er skråsikkert at hun selv vinner.

– Østberg gir seg aldri og jeg kan si at jeg er favoritt. Men det er ikke lett å bli kvitt den dama der og hun har blitt bedre til å gå motbakke enn andre- og hun selv tror, vurderer Weng.