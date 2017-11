Weng og Haga ville «ta rotta» på Bjørgen sammen

BEITOSTØLEN/OSLO (VG) Marit Bjørgen (37) tok sin andre seier på like mange forsøk på Beitostølen. Nå har Ragnhild Haga og Heidi Weng sett seg lei på dominansen fra langrennsdronningen.

De to endte på andre- og tredjeplass, henholdsvis 12- og 30 sekunder bak Bjørgen, etter søndagens ti kilometer skøyting.

Ville rotte seg sammen



Det store samtalemnet var naturligvis Bjørgens to seire på like mange forsøk på Beitostølen denne helgen. 37-åringen gjorde slik hun ville med konkurrentene fredag og hadde bra kontroll i dag.

– Det er bestandig en god følelse å få en slik start som jeg har fått nå. Men i dag gikk Ragnhild også bra. Vi får se til helgen hva dette holder til, sier Bjørgen – og tenker på verdenscupåpningen i Kuusamo neste helg.

Ikke bli kjedelig



Haga la imidlertid ikke skjul på at hun selv og romvenninne for helgen, Heidi Weng, hadde diskutert at de skulle rotte seg sammen for å slå Bjørgen. Forsøket var brukbart, men det holdt bare nesten.

– Det er bra vi klarer å gjøre det litt mer spennende. Det er som Heidi sier, det er gøy dersom noen slår Marit snart og at vi bytter på litt. Men det får vi gjøre senere. Vi unner Marit alt godt. Hun er rå, men vi vil ikke at det skal bli kjedelig for publikum heller, sier Haga, godt fornøyd med egen innsats.

– Da får kanskje jeg rotte meg sammen med Charlotte Kalla, kontrer Bjørgen som et motforslag, som høres ganske fryktinngytende ut.

Bjørgen sto over sprinten: Vinneren hyllet

Kalla skremt



Kalla har for øvrig fått med seg Bjørgens suksess på Beitostølen. NRK har snakket med den svenske yndlingen, som selv står med to seire i den svenske åpningen i Gällivare.

– Det kiler i magen, og jeg gleder meg virkelig til premieren. Jeg har fått gode svar, og ser frem mot å spisse formen enda mer til neste helg. Men vinner hun med halvminuttet på Beito, vet jeg ikke hvem som skal ta henne, sier Kalla om sin norske rival.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen endte på en femteplass på dagens distanse. Hun følte seg hverken bra eller dårlig og klarte å finne lyspunkter, selv om Heming-jenta havnet nesten minuttet bak Bjørgen.

– Det er ikke «hæla i taket og tenna i tapeten», sier Jacobsen om humøret etter rennet.

– Er det et samtaleemne blant dere jentene at Marit bare vinner og vinner?

– Jeg skulle gjerne gjort noe med det, men ikke på Beitostølen. Helst på andre siden av nyttår, sier Uhrenholdt Jacobsen.



