Den IOC-utestengte russiske langrennsstjernen Aleksej Petukhov antyder at den kanadiske VM-vinneren Alex Harvey fortjener «en på trynet».

Det skjer etter at Alex Harvey på et kanadiske nettsted sa at han lenge hadde hatt mistanker mot Aleksander Legkov.

Det som har vakt ekstra harme blant russerne, er at Harvey også sår tvil om Sergej Ustjugov er en ren løper:

– Det er bra at IOC endelig reagerte, men russiske løpere går stadig. Og særlig en som ikke var dårlig i Lahti, sa Harvey - og viste til Ustjugov, som tok to gull og tre sølv i VM i 2017.

SINT: Aleksej Petukhov er her i samtale med VGs Ole Kristian Strøm (t.h.) under VM i Lahti. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

– Ustjugov var ung i Sotsji-OL, men han kom likevel til finalen i sprint. McLaren-rapporten avslørte at hele laget var involvert i doping, men Ustjugovs navn kom aldri ut. Og derfor kan vi bare ha våre tvil, sa Alex Harvey til Le Journal de Montreal.

Les også: Kalla skremt av overlegen Bjørgen

Aleksej Petukhov, en av russerne som nå er utestengt fra OL på livstid, dro til Lahti ene og alene for å holde en forsvarstale. Han ga også et langt intervju til VG der han bedyret sin uskyld.

Nå raser Petukhov mot Alex Harvey, som vant femmila i VM foran nettopp Sergej Ustjugov:

– Harvey uttrykte seg hardt i media, ikke bare om Legkov, men også om Sergej Ustjugov, som han heller ikke stoler på. Vår trener skrev til Harveys mentor Ivan Babikov at han kan få seg en på trynet. Harvey ble hjemme fra Sverige, sier Petukhov - og snakker om skipremieren i Gällivare der de beste russerne var på plass, men kanadieren ikke var med.

Les også: Rivalene flaue etter Klæbo-utklassing

– Jeg forstår ikke hvor dette hatet kommer fra. Tilsynelatende fordi Russland er en stor makt, fortsetter Aleksej Petukhov i et intervju med Russia Today.

– Jeg skjønner ikke hvorfor vi skal være syndebukkene. Slik burde det ikke være, og jeg tror på rettferdighet. Det er fortsatt håp om at CAS vil holde det politiske utenfor og ta en rettferdig beslutning, sier Petukhov, og mener at det tross alt er positivt at de IOC-utestengte løperne kan gå andre renn - i hvert fall foreløpig. FIS må ta en avgjørelse om de også skal utestenges fra verdenscupen. Og ikke minst skal IOC bestemme seg om Russland skal utestenges fullstendig fra OL i Sør-Korea til vinteren.