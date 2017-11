Tror Tour de Ski blir Northugs OL-nøkkel

Lillehammer-helgen blir viktig for om Petter Northug (32) blir å se i Davos eller Toblach. Men Northugs favoritt-oppkjøring kommer ikke før ved årsskiftet.

Kommende helg går Northug verdenscuprenn for første gang denne sesongen, som en av 15 nordmenn på Lillehammer.

Der skal 32-åringen gå skiathlon (15 km klassisk + 15 km fristil) og klassisk sprint. Begge øvelsene står på OL-programmet.

– De to neste verdenscuphelgene avhenger av hvordan det går på Lillehammer, sier NRKs langrennskommentator Jann Post til VG, og sikter til rennene i Davos og Toblach de påfølgende helgene.

– Kvalifiserer han seg ikke, må han kanskje gå en omvei om Skandinavisk cup eller få plass i Tour de Ski, om mange andre ikke vil gå der. Det kan være en løsning, hvor han får mange renn å vise seg frem i, sier Post, som poengterer at Northug har stilt til start på Tour de Ski hver sesong, sett bort fra forrige utgave av touren.

Tour de Ski arrangeres mellom 30. desember 2017 og 7. januar 2018.

Northug-kompis Emil Iversen var ikke nådig etter at Northug røk ut av sprint-kvartfinalen på Gålå i helgen:

Tror Tour de Ski blir viktig

Det er tidligere langrennssjef og Discoverys ekspertkommentator Åge Skinstad enig i.

– Jeg tviler på at det blir samme lag til både Davos og Toblach, og er ganske sikker på at flere løpere får sjanser der. I tillegg tror jeg Petter, om han trener godt og går gode renn, får gå Tour de Ski.

Skinstad mener dette er den viktigste brikken i Northugs oppkjørings-puslespill frem mot OL i Sør-Korea i februar, ettersom han har brukt konkurransen til å gå seg i form før mesterskap.

I helgen gikk Northug sprint og 15 kilometer fristil under norgescup-helgen på Gålå. Det endte med kvartfinale-exit på sprinten og 17. plass på 15-kilometeren.

Post forventer at Northug hever seg «to-tre hakk» på Lillehammer-sprinten sammenlignet med det han presterte foregående helg.

– Sprintløypa på Lillehammer passer ham bra om han er med på toppen av bakken der så det bør være mulig å komme til en semifinale. Kanskje bør han ha det som mål.

Må være taktisk

På 30 kilometer med skibytte mener Post at Northug bør være topp seks blant de norske for å gjøre seg attraktiv for Davos-tur.

– På skiathlon bør han henge med så lenge som mulig. Men sånn det er nå, så er det overraskende om han henger med helt inn. Men er det en mann som overrasker, så er det jo han, sier Post.

– Søndag må han være så taktisk som bare han kan. Er han med på sisterunden, så kan alt skje, mener Skinstad.

