Tour-leder Østberg livredd i utforkjøringene: – Det var flaut!

LENZERHEIDE/OSLO (VG) Ingvild Flugstad Østberg (27) var overlegen på 10 kilometeren og leder Tour de Ski etter to av syv etapper.

Hun var naturligvis storfornøyd med å ha vunnet dagens etappe med nesten et halvminutt ned til Heidi Weng, mens amerikanske Sadie Bjornsen tok tredjeplassen.

Men etter rennet kunne Østberg fortelle at det ikke akkurat var en fryd å gå ute i løypene. Hun sier de innebar ekstremt høy fart på grunn av is og knallhardt føre.

– Det var skikkelig ekkelt. Det ser sikkert lett ut på TV, men det er sjelden jeg har hatt mer lyst på stålkanter. Jeg hadde lyst på det i svingene i dag. Det tok ikke tak. Når du begynner å skrense og blir redd så blir det jo verre. Men jeg taklet det bra, selv om det var skikkelig utfordrende, sier Østberg til VG.

– Måtte ikke tryne



– Var du redd?

– Ja, jeg var faktisk det i dag. Det er ikke ofte. Jeg står ofte bra på skiene. Jeg håper det ikke ble filmet for mye nedover, for dét var flaut! Det gikk kjempebra totalt sett, selv om det var skummelt, sier Østberg.

– Jeg holdt jo på å kjøre ut flere steder. Roar (treneren) ropte at jeg måtte holde meg på beina. Jeg tenkte at jeg ikke måtte tryne. Det var flere steder det var knallhardt. Men det er likt for alle, selv om det var vanskelig, sier Gjøvik-jenta.

Det gikk tungt for Kathrine Harsem. Se hun forklare skrekkfallet underveis i løpet.



Går ut først



Mandag går Flugstad Østberg først ut på 10 kilometer jaktstart. Hun leder Tour de Ski foran 31 sekunder foran Heidi Weng. Jessica Diggins er nummer tre, ett minutt og fem sekunder bak. Drøyt ti sekunder bak følger Sadie Bjornsen og Natalia Nepryaeva.



Nå er det store spørsmålet om Østberg faktisk fullfører Tour de Ski. Det er fortsatt usikkert.

– Jeg har ikke tenkt på toppen av slalåmbakken (siste tour-etappe i Val di Fiemme) enda. Jeg tar løp for løp.

– Men drar du hjem tidligere?

– Det kan skje det, sier Østberg.

Topp 5 på 10 kilometer: 1) Flugstad Østberg + 26.59,4, 2) Weng +25,7, 3) Bjornsen +42,2, 4) Niskanen +48,9, 5) Haag +52,6

Jacobsen brøt regler



Astrid Uhrenholdt Jacobsen måtte ta til tårer etter sprinten. Heller ikke søndag hadde hun dagen. Uhrenholdt Jacobsen kom på ellevteplass, godt over minuttet bak. Hun innrømmer også at hun ikke fulgte regelverket på det glatte føre.

– Jeg håper bare at jeg ikke blir disket. Jeg var ute av løypen, og kom inn i startsporet feil vei for å komme meg tilbake igjen. Det er ikke helt etter reglene, sier Uhrenholdt Jacobsen til TV 2.

Mari Eide åpnet forrykende og var blant de raskeste på åpningspunktene, men mot slutten sprakk 28-åringen og endte som nummer 27. Kathrine Rolsted Harsem ble nummer 17, Silje Øyre Slind nummer 26, Maiken Caspersen Falla nummer 32, Anne Kjersti Kalvå nummer 33.

Tiril Udnes Weng gikk tidlig på trynet i rennet - rett foran VGs fotograf Gøran Bohlin. Hun endte på 57. plass.