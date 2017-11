Svenskenes norske landslagssjef, Ole Morten Iversen (58), mener konflikten mellom Norges Skiforbund og Petter Northug har blitt overdramatisert. Han tror det får konsekvenser for utøverne på landslaget.

– Her i Sverige er utøverne litt glade for at Northug ikke er med i helgen og at Skiforbundet har vraket ham. Men jeg er usikker på om de er humoristiske, for mange har jo lyst til å slå Northug også, sier Ole Morten Iversen til VG.

– Det er jo en historie

Tirsdag ankom han Ruka i Finland sammen med det svenske kvinnelandslaget. Trønderen får ikke selskap av Petter Northug som er vraket til verdenscupåpningen. Vrakingen har ført til et voldsomt støy i Norge, dandert med kritikk i mediene og Northugs egne sprell på Instagram.

– Jeg synes saken er overdramatisert. Men det er jo en historie mellom Petter og Skiforbundet, men det har gått altfor langt nå, sier Iversen, og legger til:

– Ofte er det sånn at begge har gjort feil i slike konflikter, nå tror jeg det er lurt å sette seg ned og løse dette kjapt, sier Iversen, som er pappa til den norske landslagsløperen Emil Iversen.

– Hva slags konsekvenser tror du slik støy får for det norske landslaget?

– Det er kinkig og unødvendig bruk av energi. Det er energilekkasjer både for utøverne, trenere og støtteapparat, dette skader forbundet. Jeg håper de klarer å løse saken, uavhengig om jeg er landslagssjef i Sverige, svarer 58-åringen.

«Northug-dilemma» med Kalla

Han hadde faktisk sin eget «Northug-dilemma» da han skulle plukke ut de som fikk lov til å reise med det svenske landslaget til Finland denne helgen. Sveriges største stjerne, Charlotte Kalla, har gjort som Northug og valgt å stå utenfor landslaget. Likevel får hun sjansen av Iversen.

– Charlotte Kalla har jo ikke vært på landslaget til nå, men hun blir jo selvsagt tatt ut. Vi vet hva hun er god for. Situasjonen er jo litt lik, men i Petter Northugs tilfelle har man kanskje et argument mot at han ikke gikk fort i hele fjor. Det gjorde Kalla, forklarer Iversen.

– Blir stille

Å stå over verdenscupåpningen i Ruka tror ikke Iversen blir avgjørende for Northugs sesong. Han ser for seg Northug på startstreken i Pyeongchang.

– Jeg har stor tro på Petter. Alle vet at han har forberedt seg bra. Nå får han gå på Lillehammer. Det blir stille fra folk bare han begynner å gå fort, mener han.

