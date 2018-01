Suverene Weng isolerer seg fra kjæresten

VAL DI FIEMME (VG) Heidi Weng (26) hadde ikke sett kjæresten på lang tid. Da de først skulle tilbringe tid sammen, ble han syk. Dermed fikk de aldri dele øyeblikket da skistjernen vant Tour de Ski for andre år på rad.

Hun har vært sammen med Kjetil Nygård siden sommeren 2016. Til årets Tour de Ski-utgave ankom Wengs mamma og pappa, samt kjæresten, som alle var en del av 26-åringens heiagjeng.

Kun telefonkontakt



Men Weng, som naturligvis var strålende fornøyd med seieren søndag, har kun fått sett foreldrene.

– Han (kjæresten) har vært syk siden fredag. Han fikk feber og vondt i halsen. Jeg har ikke sett ham skikkelig på fem uker, sier Weng til VG og medgir at den perioden er veldig lang.

– Jeg har bare snakket med ham på telefon hver dag, sier hun – og kaller situasjonen «kjip».

Munnbind?

Hun gikk helt til topps i årets Tour de Ski for andre gang på rad. Duellen med Ingvild Flugstad Østberg ble aldri spennende etter et godt rykk i monsterbakken. Østberg ble nummer to sammenlagt, mens amerikanske Jessica Diggins.

Men Weng fikk altså ikke dele triumfen med kjæresten. Han måtte bli hjemme på hotellet. Weng har kun møtt Nygård én gang gjennom tour-uka og kan fremover ikke risikere å bli syk i en OL-sesong.

– Jeg hadde jo også tenkt å dra til Oslo med ham etter dette her. Men det ser mørkt ut. Jeg får håpe han blir fort frisk, sier Weng, og lanserer en mulig løsning for at de to kan tilbringe tid sammen.

– Kanskje kan han gå med munnbind? spør jenta fra Enebakk og smiler.

SUVEREN: Heidi Weng poserer for fotografene etter seieren opp monsterbakken i Val di Fiemme. Til høyre står Ingvild Flugstad Østberg. Til venstre sitter amerikanske Jessica Diggins. Foto: Goran Bohlin , VG

– Hadde ikke trodd det



Kvinneklassen i Tour de Ski har stort sett handlet om den norske duoen Weng og Østberg. De to tok fatt på på søndagens avsluttende jaktstart i Tour de Ski omtrent samtidig og fulgte hverandre til den beryktede monsterbakke-klatringen. Men derfra og ut sa Weng takk for følget.

Hun sier at det var knallhardt og skjønner ikke helt at hun har klart å vinne touren igjen.

– Jeg hadde ikke trodd at det skulle gå så bra på forhånd, sier Weng.

Ingvild Flugstad Østberg holdt på sin side unna for resten av utfordrerne på tredje- og fjerdeplass uten noen problemet. Til slutt var hun 48 sekunder bak lagvenninnen over målstreken i Val di Fiemme.

– Det var egentlig veldig bra. Jeg er fantastisk fornøyd, men var livredd for at de bak skulle komme og hente meg, sier Østberg.

– Heidi i en egen klasse



Det skjedde aldri. Ned til Jessica Diggins var avstanden til slutt på cirka halvannet minutt. Andreplassen var aldri truet.

Duellen med Weng beskriver hun som spesiell. Østberg følte seg frisk og var faktisk mer interessert i å lose duoen fremover. Men da bakken kom følte hun seg sjanseløs.

– Jeg ventet på «killer-støtet». Det kom i det bratteste partiet. Jeg ble ikke sjokket da hun føk avgårde. Jeg prøvde det jeg kunne, men Heidi var i en egen klasse. Det var fortjent at hun vant, sier Østberg.