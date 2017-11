BEITOSTØLEN/OSLO (VG) Martin Johnsrud Sundby (33) knuste alle på Beitostølen. Johannes Høsflot Klæbo (21) ble nummer to, 18 sekunder bak.

– Martin er i en egen divisjon, fastslo NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn.

– Jeg fikk en fantastisk god treningsøkt på vanskelige forhold, sa Martin Johnsrud Sundby i NRK-intervjuet.

– Han var skremmende god, sa Sundby om Klæbos 2. plass.

– Martin er rutinert og går fortere og fortere, kommenterte Fredrik Aukland som NRK-ekspert.

Samme Aukland fastslo at Johannes Høsfløt Klæbo er favoritt til lørdagens sprint klassisk på Beitostølen. Trønderen vant sprintdelen av verdenscupen sist vinter.

Les også: Hetland med klar beskjed til Northug: – Ingen prater seg inn på laget

– Det var vondt å gå skirenn igjen. Jeg var overrasket over at det gikk så bra som det gjorde, sa toer Johannes Høsflot Klæbo til NRK etterpå.

– Tung løype og tungt føre, fastslo trønderen - og fastslo at 18,2 sekunder ned til Sundby var mye.

Hans Christer Holund ble nummer tre og Didrik Tønseth nummer fire på fredagens 15 km klassisk.

Les også: Svindal: – Jeg er ikke homofil

Johan Hoel (22) , som kommer fra Sørum på Romerike og representerer Åsen IL, var fredagens overraskelse med 5. plass.

– Han er tilbake etter en problemfylt tid, sa NRK-kommentator Jann Post om Hoel.

– Mitt livs løp, sa Hoel selv.

– Det hadde vært gøy med pallen, men jeg fikk det tøft de siste tre kilometerne, sa han til NRK etter målpassering.

Johannes Høsflot Klæbo slo igjennom på Beitostølen for ett år siden. Han er nå på sprintlandslaget og har droppet høydetrening i sesongforberedelsene.

– Det blir godt å komme i gang, sa han til NRK på forhånd.

Martin Johnsrud Sundby var favoritt hos de fleste:

– Men det er neste helg det er viktig, sa han om verdenscupstarten i Kuusamo.

Les også: Knockout av Bjørgen

Petter Northug kommer ikke til start i helgens Beitostølen-renn. Torsdag ble det kjent at en småsyk Northug var uaktuell for fredagens 15 kilometer, men trener Stig Rune Kveen hadde et håp om at han skulle dukke opp senere i premierehelgen. Slik blir det ikke: Petter Northug blir ikke å se på Beitostølen denne helgen.

Emil Iversen rakk såvidt start. Først glemte han å ta på seg startnummeret, så brikkene på beina.

I fjor vant Didrik Tønseth på Beitostølen. Han friskmeldte seg sist uke etter hjernerystelsen.

Sindre Bjørnestad Skar viste at han har utviklet utholdenheten sin.

Resultater:

1) Sundby 38.57,2, 2) Klæbo +18,2, 3) Holund +37, 4) +38, 5) Hoel + 42,2, 6) Krüger +44,1, 7) Iversen +59,0, 8) Musgrave +1.09,1, 9) Østensten +1.10,9, 10) Skar +1.11,4