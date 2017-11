BEITOSTØLEN/OSLO (VG) Martin Johnsrud Sundby (33) var i en helt egen klasse i sesongdebuten. Men etter rennet var han minst like imponert over «sprinteren» Johannes Høsflot Klæbo (21).

Klæbo ble nemlig nummer to, bare 18 sekunder bak Sundby. De to fikk med seg Hans Christer Holund under premieseremonien.

Lyn-løperen gikk i mål til en tredjeplass bare sekunder foran Didrik Tønseth, som ble nummer fire på 15 kilometeren på Beitostølen.

– Mener alvor



Men det var Klæbo som imponerte de fleste. Unggutten som er mest kjent for VM-bronse i sprint, og for å ha vunnet sprintkula i verdenscupen i fjor, hamlet opp med flere gode distanseløpere.

Sundby, som var godt fornøyd med svarene han fikk fra sin egen kropp, beskriver sin 12 år yngre rival som «skremmende god».

– Det er et lite minutt bedre enn jeg trodde han skulle prestere. Han slo igjennom i fjor, vi har så vidt sparket i gang, men han mener alvor. Det blir en spennende sesong og han er en veldig kul konkurrent, sier Sundby til VG.

Se hvordan Klæbo vurderer seg selv.

– Ikke sett for meg



Klæbo smilte selv fra øre til øre i målområdet. Han sier at det var godt å komme i gang med sesongen og er overrasket over sin egen form. Klæbo mener det viser at han har gjort noe riktig.

– Jeg hadde ikke trodde jeg skulle være med å kjempe så høyt opp. Jeg har jo som mål å gå fortere i år enn i fjor. Men at det skulle gå så fort, det hadde jeg ikke sett for meg, sier han til VG.

Nå gjenstår bare sprinten i morgen for Klæbo. Der er han storfavoritt. Det er samme distanse som han slo igjennom på i langrennssirkuset i fjor på samme sted.

– Det er godt å være tilbake, og godt å være i gang med sesongen sier 21-åringen.

Sundby fikk en hyggelig mottakelse i målområdet.

– I overkant



Morfar Kåre Høsflot er Johannes' nærmeste støttespiller. Han var selvfølgelig på plass på Beitostølen for å se barnebarnet debutere for sesongen.

– Veldig bra. Det var nesten i overkant av det jeg trodde. Hvis han hadde blitt blant de fem beste, så ville det vært godt nok, sier han til VG.

Han ville ikke være med på at han er overrasket, men påpeker at de har klart det som har vært viktig for sesongen: Bedre Klæbos kapasitet.

– Det ser ut til å ha gått greit, ja, sier Kåre Høsflot og smiler.

Og under ser du hva landslagstrener Tor-Arne Hetland tenker om Klæbos form.

Iversen mistet nesten starten



En det gikk tråere for fra start var Emil Iversen. Han ble til slutt nummer syv, nesten minuttet bak Sundby.

– Jeg er lettet. Jeg er ikke best, men blant de beste. Jeg er bra nok for Kuusamo og kvalifiserte meg sånn sett uansett med resultatet i dag, sier Iversen til VG.

Skal han til Finland kan ikke Iversen surre før renn-start. Det gjorde han i dag.

– Jeg visste ikke når jeg skulle til start. Det var sløvt, men jeg rakk det med noen sekunders margin.

– Hvordan er det mulig?

– Det er første renn. Mye som skal gås inn. Starttidspunktet er blant de tingene. Men jeg rakk det, sier Iversen.

Resultater:

1) Sundby 38.57,2, 2) Klæbo +18,2, 3) Holund +37, 4) +38, 5) Hoel + 42,2, 6) Krüger +44,1, 7) Iversen +59,0, 8) Musgrave +1.09,1, 9) Østensten +1.10,9, 10) Skar +1.11,4

PS: Petter Northug kommer ikke til å stille til start på Beitostølen. Det bekreftet trener Stig Rune Kveen overfor NRK tidligere fredag.