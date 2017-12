Sprinttrenerens dom etter Northugs comeback: – Klar forbedring

OSLO/LENZERHEIDE (VG) Petter Northugs (31) Strindheim var sjanseløse mot Johannes Høsflot Klæbos (21) Byåsen. Men skistjernen fra Mosvik gjorde på sin side en grei stafett-etappe i sitt konkurranse-comeback.

Northug har ikke gått et skirenn siden han røk ut i sprintprologen på Lillehammer i begynnelsen av desember. Nyttårsaften hadde han startnummer på brystet igjen under Strindheimstafetten.

– Det var fint. Fine forhold og artig å være med, sier Northug til speaker på stadion ifølge NRK.

– Formen er dårlig, legger han til.

– Stigende?

– Jeg håper det, svarer Northug i 13 kuldegrader.

– Klar forbedring



Sprintlandslagets trener, Arild Monsen, var på plass i Granåsen. Han synes Northug «gikk veldig greit» på sin andreetappe for Strindheim.

– Han gikk ikke samme etappe som Johannes – jeg fikk ikke sett dem sammen, men det lille jeg så i dag sammenlignet med det på Lillehammer, så var det en klar forbedring. Det synes jeg absolutt. Det var ikke hæla i taket, men overhodet ikke labert. Det var helt OK. Han var frisk på slutten og «fightet» bra der, er dommen fra Monsen til VG.

Også Northugs egen trener var på plass. Han har følgende å fortelle om eleven:

– Han jager inn en gruppe på fire løpere som var åtte-ti sekunder foran. Det tar han inn i et jafs fra start i sin etappe. Så ligger han bak der og koser seg til det gjenstår tre kilometer. Da knaller han til og går fort derfra og inn. Stort sett hele etappen lå han og kose seg litt. Men vi fikk se se antydning til gammel storhet de siste kilometerne, sier Stig Rune Kveen til VG.

– Jeg aner ikke



Tor-Arne Hetland måtte svare på flere spørsmål om Northugs stafettetappe enn om landslagsløperne som er til stede i Tour de Ski søndag. 31-åringen er som kjent vraket til årets tour. Debatten har rast i flere dager, men landslagsledelsen har hardnakket stått på at de har gjort riktig valg.

Landslagstreneren fikk gjennom mediene vite at Northug gikk andre etappe da Strindheims førstelag ble nummer to. Northug klarte å gå inn omtrent et halvt minutt på kombinertløperen Magnus Moan over den 10 kilometer lange etappen i fri teknikk, ifølge rennleder Stian Svardal.

Northug hadde nest beste tid under stafetten med 23:48 minutter, slått med 48 sekunder av Klæbo

– Jeg vet ikke om det var ti kilometer eller 7,5 kilometer de gikk. Eller om de gikk i flokk... Jeg aner ikke. Ta det med Arild Monsen (landslagets sprinttrener som var til stede) istedet, sier Hetland til VG, på spørsmål om han hadde fått med seg Northugs løp.

– Kan ikke angre



Sjur Røthe gikk inn til en 46. plass på dagens Tour de Ski-etappe. Han innrømmet etterpå at Northug burde vært der i stedet for ham.

Tour de Ski sammenlagt (to etapper): Etter to av syv etapper: 1) Ustjugov 38.05,0, 2) Cologna +1,6, 3) Bolsjunov +12,7, 4) Poltoranin + 22,0, 5) Hakola +27,7, 6) Sundby + 39,1, 7) Niskanen +46,4, 8)Tsjervotkin +49,8, 9) Harvey +53,8, 10) Holund +54,5 Øvrige norske: 13) Iversen +59,6, 24) Tønseth + 1.05,9, 21) Dyrhaug +1.24,1, 30) Skar +1.58,7, 45) Røthe +2.33,4, 52) Krogh +2.56,1

– Hvis han hadde ment det på forhånd, så hadde Sjur gitt fra seg den startplassen sin før Tour de Ski. Han har gjort det han kunne. Han har forberedt seg i Davos i julen. Jeg vet ikke helt hva som har gått av Sjur i dag, sier Hetland.

– Når du ser at Sjur sliter, angrer du på uttaket?

– Nei, man kan ikke angre på det man har gjort. Vi var flere som sammen tok ut laget til Tour de Ski. Vi diskuterte mange løpere og endte opp med de åtte som går her nå. De får vi ikke byttet ut. Vi får satse videre på de hestene vi har her.

– Men i ettertid, blir uttaket feil?

– Man blir bestandig klokere etterpå. For ti dager siden var guttene vi har her nå, de vi trodde kom til å gå aller, aller best, sier Hetland.

Northug får Moan-ros



Enden på stafettvisa ble i hvert fall at Byåsen, med historiske Klæbo som ankermann, vant.

For Strindheim gikk også Northugs lillebror Even og Lars Ove Aunli. Nettopp Even ga storebror et vanskelig utgangspunkt, men Petter Northug gjorde sin del av jobben.

– Jeg så på sjekkpunktet om det var noen som hadde tatt meg igjen eller om jeg var alene. Jeg fikk hele tiden positive tilbakemeldinger, men jeg så på slutten at Petter kom veldig fort. Det er artig at han viser at det er sprut i han. Da gikk det ordentlig fort, sier Magnus Moan til VG.

– Petter satte inn et rykk litt før veksling. Det tyder på at han er pigg og har overskudd som han selvsagt skulle brukt i Tour de Ski. Litt gode gamle Petter-sprut, men det har han alltid på stafetter, sier Hallgeir Moen Lundemo, tidligere treningspartner som var til stede.

