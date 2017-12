Slik vil Falla helst slå Stina Nilsson

LILLEHAMMER/OSLO (VG) Rett før den siste bakken økte Maiken Caspersen Falla (27) takten. Da var ingen i nærheten av å henge med.

Etter at alle de norske favorittene falt som fluer i prologen i finske Kuusamo forrige helg, slo Falla tilbake og sikret årets første sprintseier.

– Jeg kan ikke huske sist jeg slo Stina i en finale. Det må være halvannet eller to år siden, sier Falla etter triumfen på hjemmebane og legger til:

– Det var veldig gøy at vi var i finalen begge to nå. Jeg håper duellene fortsetter og at jeg skal være best. Det morsomste hadde vært på hvert eneste renn med så mye, for hun slo meg i hele fjor.

Falla viser noen centimeter med fingrene. Hun vil altså gjerne ha helt tette dueller med Nilsson og ta det til slutt.

Nilsson stivnet



Lørdag ble det ingen duell, siden Nilsson stivnet underveis, men det var Nilsson som tok komandoen tidlig i løpet, med Falla på bakskiene. I tillegg hang Krista Pärmäkoski og Sadie Bjornsen seg med.

Så, like før den siste stigningen, klinket Caspersen Falla til. Hun staket seg i et vanvittig tempo inn i den siste bakken og fløy avgårde opp den bratte stigningen.

Ingen var i nærheten av å utfordre henne på vei mot mål.

Finsk Pärmäkoski ble nummer to, amerikanske Sadie Bjornsen ble nummer tre og Ingvild Flugstad Østberg ble nummer fire.

Noe herk



– Sprint er et herk, men gøy når det går bra, gliste Østberg i et intervju med NRK, etter å ha gått videre fra både kvart- og semifinale som «lucky looser».

Stina Nilsson og Jessica Diggins tok de to siste plassene i finalen.

Like etter fulgte Johannes Høsflot Klæbo opp med nok en maktdemonstrasjon i herrenes sprint.

Bjørgen ut i kvartfinalen

Ti norske kvinner tok seg videre fra prologen til kvartfinalen, men det ble endtestasjonen for flere. Marit Bjørgen var blant dem etter å ha kommet dårlig ut fra start i sitt heat.

– Jeg kan bli enda mer kynisk og enda tøffere, sier Bjørgen til VG.

– Da man må passere fem stykker, så blir det langt, sier Bjørgen til pressen etterpå.

Fallas beste tips til Bjørgen er at hun må komme seg lenger frem i feltet.

– Før har Marit vært rask nok til å ligge foran og styre. Hun har aldri havnet i de duellene bak der. Havner du bak i et felt så blir du dyttet på, man må akspeptere at ligger man bak der, så blir man dyttet på. Hun er ikke vant til det, sier Falla til VG.

Thea Krokan Murud gikk imidlertid videre fra kvartfinalen og leverte en topp ti-plassering for første gang i karrieren da hun ble nummer fem i sin semifinale.

Heidi Weng røk ut i samme semifinaleheat.

