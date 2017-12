Slik skal Krogh finne formen: Badstue, squash og badminton

Finn-Hågen Krogh (27) skal hvile seg i form til rennene i Toblach kommende helg. Men OL-toget er ikke gått selv om det også går dårlig i Italia.

Det forteller landslagstrener for allroundlandslaget, Tor Arne Hetland, til VG.

– Han er igjen i Davos hvor han skal ha et par rolige dager og kose seg. Det blir badstue, squash og badminton, forteller Hetland på telefon.

Han snakker om Finn-Hågen Krogh, som har hatt en sur start på sesongen. Etter en skuffende 15 km i Davos, lurte mannen som holdt unna for russiske Sergej Ustjugov på stafetten i Lahti-VM, på om OL-planen var feil.

VGs kommentator: Trenger kriseplan

– Har han trent for hardt?

– Han har gått litt opp i volum kontra forrige sesong (da var Krogh en del av sprintlandslaget. Nå er han med allroundlandslaget), og så har det vært tre uker i høyden istedenfor to. Det kan være blant årsakene. Men vi diskuterte opplegget før sesongen, og da var vi enige om at det skulle være slik, sier Hetland.

Én, to, tre - ha det:

Les også: Frykter det trenes for hardt på allroundlandslaget

Treneren, som tok en kort prat med Krogh søndag og som skal ha en dypere samtale med samme mann tirsdag, bemerker at selv om de har en felles samlingsplan for utøverne på allroundlandslaget, så er det forskjeller mellom hvor mye hver enkelt utøver trener.

– Det er tilpasninger ut fra forutsetningene, og både volum og intensitet blir justert, sier Hetland, og anslår at Martin Johnsrud Sundby trener cirka 30 til 45 minutter mer enn Krogh om dagen.

Krogh har ikke fått det til å stemme så langt denne sesongen, og landslagssjef Vidar Løfshus uttalte til VG at finnmarkingen «er god nok til å gå. Han får en sjanse til» etter at Krogh ble tatt ut til kommende helgs verdenscuprenn i Toblach. Ifølge Tor Arne Hetland er ikke dette siste sjanse for 27-åringen.

– Ting har fungert bra for Krogh gjennom hele treningssesongen, og utviklingen på tester vier at det skal komme et løft. Derfor er vi fremdeles trygge på at dette skal gå bra, sier Hetland, og legger til:

– OL-toget går ikke før tredje helgen i januar. Han har plenty av tid for å kvalifisere seg.