Skiforbundet har åpnet personalsak mot Northug

Petter Northugs stikk mot lagkompiser og trenere i går har nå blitt en personalsak hos Norges Skiforbund.

– Vi tar dette internt først, er det eneste landslagssjef Vidar Løfshus vil si til VG om saken.

Det var TV 2 som først meldte om denne saken.

Hva opprettelsen av personalsaken innebærer, om Northug risikerer sanksjoner eller straff for gårsdagens stikk, er ukjent. 31-åringens manager Are Sørum Langås sier til VG at Northug-leiren ikke er kjent med at det har blitt opprettet noen personalsak fra skiforbundets side. Han sier følgende om gårsdagens melding på Instagram:

– Det var humor i kampens hete. Det var ikke ment som noen negativt om lagkameratene.

– Så han mente ikke å henge dem ut?

– Absolutt ikke. Langrennsgutta har vel vist på sin Instagram-konto at de også har stor takhøyde for hva de legger ut noen ganger, svarer Langås.

INSTA-STIKKET: Slik så Petter Northugs Instagram-story ut mandag kveld. Foto: , Skjermdump

Lagde fiktiv dialog



Petter Northug ble som kjent vraket til verdenscupåpningen i Kuusamo kommende helg. I etterkant uttalte landslagssjef Vidar Løfshus at Northug både var irritert og frustrert over at han ikke er en del av timannstroppen som reiser til Finland.

I går valgte Northug å komme med en reaksjon, på sin egen Instagram-profil.

Der hadde han laget en «tegneseriestripe», med en dialog mellom Løfshus og landslagstrener Tor Arne Hetland. Den gikk som følger:

Løfshus: – Vi tar vel ikke Northug med til Ruka?

Hetland: – Selvfølgelig ikke, vi må prioritere medaljegarantister i OL-sesongen. Kjør inn Golberg, Krüger, Holund, Tønseth, Fossli og Brandsdal. Mesterskapsløpere med X-faktor.

Løfshus: – Og vi får ikke pes i media?

Hetland: – Seff ikke. Papa Esten O. i Dagbladet kommer til å backe oss.

Dette virker å ikke ha falt i spesielt god jord hos landslagsledelsen.

Skiforbundet ler ikke av Petter Northug, men i denne videoen ler Petter Northug av Truls Svendsen - etter litt strev:

– Moro å følge Petter



At Northug ikke får gå i Kuusamo har skapt reaksjoner. Norge sender en tropp på ti løpere, og mange hadde forventet at Northug ville være en del av den - men landslagsledelsen valgte i stedet å fylle opp kvoten med følgende løpere:

Emil Iversen, Johannes Høsflot Klæbo, Martin Johnsrud Sundby, Pål Golberg, Finn Hågen Krogh, Simen Hegstad Krüger, Hans Christer Holund, Didrik Tønseth, Sondre Turvoll Fossli og Eirik Brandsdal.

Aukland om Northug-vrakingen: – Helt håpløst

Noen av disse fikk altså et stikk fra Northug. VG var i kontakt med et par av dem mandag kveld:

– Det er jo moro å følge Petter i sosiale medier. Det er vanskelig for meg å kommentere. Jeg tror ikke jeg har lyst til det heller. Det uttaket har jeg ikke så mye med å gjøre, sa Hans Christer Holund.



Pål Golberg ønsket ikke å kommentere saken, mens Dagbladets kommentator Esten O. Sæther, som også er nevnt i Northugs Instagram-innlegg, sa følgende:



– Det er gøy at han har det moro med meg, men det hadde vært smart av ham å spare lagkameratene. De fleste av oss blir bedre av å unne andre suksess.