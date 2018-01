Ski-ekspertene er enige om at det i øyeblikket er få norske herreløpere som er medaljekandidater i OL. Det er mye usikkerhet. Petter Northug er en mulig joker.

– Finn Hågen Krogh, Didrik Tønseth og Sjur Røthe har levert dårlig til nå i Tour de Ski og er langt unna OL-form, sier Fredrik Aukland, NRK-eksperten som er på plass i Mellom-Europa for å følge touren.

– Resultatene taler for seg selv: Det er bare to som har prestert bra nok, det er Martin Johnsrud Sundby og Hans Christer Holund. Pluss at vi kan si at Niklas Dyrhaug er på rett vei. Resten er langtfra godt nok.

– Gir det grunn til bekymring med tanke på OL-stafetten?

– Det er heldigvis lenge til. Men vi skal langt tilbake for å se landslagsløperne som blir tatt ut til verdenscupen, ende så langt bak både når det gjelder plassering og tidsmessig, mener Aukland.

– Som det ser ut nå, er det få norske medaljekandidater til OL. Klæbo og Sundby er de som klart peker seg ut. I tillegg kommer Simen Hegstad Krüger, men han skulle jeg gjerne se i flere renn.

Bare de forhåndsuttatte

Frode Estil ser det også slik:

– Pr. dags dato ser ut til kun de forhåndsuttatte virker å være medaljekandidater i OL. Det gjør jo NM ekstra interessant.

– Gir det grunn til stafettbekymring?

– Vi har jo fire som har prestert på høyt nivå, og det laget er knallsterkt. Så tror jeg Niklas kommer i siget. Og Glørsen er en joker. Sammen med Petter Northug og Emil Iversen.

En annen trønder som følger godt med, er Oddvar Brå. Også han ser Sundby, Klæbo og Krüger som de eneste medaljekandidatene i OL - som det ser ut i dag. Brå snakker om «usikkerhet» når det gjelder norsk herrelangrenn mot PyeongChang.

Elendig i klassisk

Didrik Tønseth. Ruka: 61 (sprint), 2 (15 km klassisk), 11. Beste jaktstarttid og 7 totalt. Lillehammer: Brøt (tremila). Davos: 36 (15 km skøyting). Lenzerheide: 59 (sprint), 9 (15 km klassisk). Har klart OL-kravet. Finn-Hågen Krogh: Ruka: 30 (sprint), 21 (15 km klassisk), 6. beste jaktstarttid og 13. Plass totalt. Lillehammer: 44 (sprint), 49 (tremil). Davos: 47 (sprint), 27 (15 km skøyting). Toblach: 6 (15 km skøyting), 53. beste jaktstarttid og 28. plass totalt. Lenzerheide: 5 (sprint), 72 (15 km klassisk). Har klart OL-kravet. Sjur Røthe: Lillehammer: Fullførte ikke (tremil). Davos: 22 (15 km skøyting). Toblach: 17 (15 km skøyting), 12. beste jaktstarttid og 13 totalt. Lenzerheide: Sprint (61), 46 (15 km klassisk). Har ikke klart OL-kravet. Niklas Dyrhaug: Lillehammer: Fullførte ikke (tremil). Toblach: 39 (15 km skøyting), 27. beste etappetid jaktstart, 32. totalt. Lenzerheide: 63 (sprint), 16 (15 km klassisk). Har ikke klart OL-kravet. Emil Iversen: Ruka: 12 (sprint), 7 (15 km klassisk), 33. beste jaktstarttid og 15 totalt. Lillehammer: 5 (sprint). Davos: 12 (sprint). Lenzerheide: 12 (sprint), 17 (15 km klassisk).

– Martin presterer bra etter en trøblete senhøst. Jeg er optimistisk på hans vegne. Holund er også stabil der oppe, sier han om Tour de Ski-innsatsen så langt.

– Hva med Finn Hågen Krogh?

– Han har gjort et par ok løp i skøyting, men vært elendig i klassisk. Jeg tror likevel at han kan klare å komme seg på plass igjen.

Northug-håp?

Brå mener at det er grunn til å avvente Tour de Ski-dommen til løperne kommer ned fra Lenzerheide på 1500 meter og til mer «normal» høyde.

– Når det gjelder Northug, er det jo usikkert, fordi han har hatt en trøblete forvinter. Det samme gjelder Didrik Tønseth, som mistet mye trening etter det dramatiske fallet sitt - men som tross alt har prestert to gode klassiskløp. Og med Niklas Dyrhaug etter ryggproblemene. Mens Iversen presterer middels. Nei, det er en del usikkerhet, fastslår Oddvar Brå.

– Heldigvis har vi Johannes Høsflot Klæbo, som har prestert voldsomt.

Sikker på noe gull

Odd-Bjørn Hjelmeset er på plass som TV2-ekspert. Han sier:

– Jeg vil ikke si at jeg er bekymret, men det er ikke helt optimale resultater i Tour de Ski. Vi har en Klæbo og en Krüger som vi vet kommer til å prestere. Jeg er rimelig sikker på noe gull i OL.

– Er du bekymret for stafetten i OL?

– Det blir en god gammeldags, krig mot russerne. Får vi inn Petter og i tillegg Dyrhaug viser samme fremgang videre, blir det spennende, sier Hjelmeset.

PS: Russiske utøvere som blir godkjent for deltakelse i PyeongChang, skal delta under betegnelsen «olympiske utøvere fra Russland».