Russisk langrennssjef benekter doping: - Stopp, stopp, stopp

Da russernes landslagssjef i langrenn, Jelena Välbe, ble presset angående russiske blodverdier fra 2006, fikk hun nok.

– Stopp, stopp, stopp!

Ifølge Expressen-journalist Ludvig Holmberg var det slik Jelena Välbe etter hvert uttrykket seg da hun ble presset angående de russiske blodverdiene fra 2006.

Den russiske landslagssjefen i langrenn holdt først og fremst pressekonferansen torsdag for å benekte at russerne har drevet med doping, og for å klargjøre at hennes utøvere er rene.

– Alle utøverne våre som skal være med i verdenscupen neste helg har tatt en ekstra dopingtest gjennom et europeisk selskap. Andre utøvere trenger ikke å være redde for at vi har brukt doping. Det har vi aldri har gjort, er mantraet hennes ifølge NRK.

Det er ikke lenge siden flere profilerte russiske langrennsløpere, blant dem Aleksander Legkov og Maksim Vylegzjanin, fikk beskjed om at de er uønsket på livstid i OL som følge av innholdet i McLaren-rapporten.

– Vi er selvfølgelig ikke enige med IOCs (Den internasjonale olympiske komité) avgjørelse, så derfor tar vi sakene videre til CAS (Idrettens voldgiftsrett). Hvis det ikke hjelper, vil vi forsøke andre instanser, bekrefter gullvinneren fra OL på Lillehammer i 1994 ifølge statskanalen.



Det er ikke bare langrennsutøverne til Russland som er i hardt vær etter McLaren-rapporten. I begynnelsen av desember blir det bestemt om Russland som nasjon får lov til å delta i de kommende vinterlekene i Sør-Korea. Etter denne rapporten, som kom tidligere torsdag, ble det håpet svekket.

Selv om de profilerte langrennsutøverne virker å måtte se langt etter OL, kan de fortsatt konkurrere i verdenscupen. Det internasjonale skiforbundet (FIS) har nemlig ikke kommet med en lignende avgjørelse som IOC.

Mens de norske langrennsutøverne gjør seg klare for sesongstart på Beitostølen, har flere russiske utøvere tatt turen til svenske Gällivare.