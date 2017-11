Russisk landslagstrener: Antyder at OL-mester har doping-sladret på kompisene

Russiske langrennsløpere blir utestengt i hopetall. Ilja Tsjernousov overtar OL-gullet i Sotsji. Nå antyder en landslagstrener at han har sladret på de to andre.

Tsjernousov kom til mål som tredjemann på femmila i Sotsji, bak Aleksander Legkov og Maksim Vylegzjanin.

Nå er Legkov og Vylegzjanin fratatt sine medaljer som følge av McLaren-rapporten. Tsjernousov står igjen med gullet, foran Martin Johnsrud Sundby.

Les også: Fire nye russere er utestengt

Jurij Borodavko, som er en av Russlands landslagstrenere, kommer med et oppsiktsvekkende utspill mot Tsjernousov. Slik er han sitert av nettavisen gazeta.ru:

LANDSLAGSTRENER: Jurij Borodavko. Foto: Russlands skiforbund.

– Tsjernousov? Han kan være rolig av bare én grunn: Han er også en del av denne konspirasjonen, han har overgitt sine partnere og kompiser. Nå ønsker han å få denne medaljen. Kanskje han er en av de anonyme informantene? Han har jo ikke kommet med en eneste kommentar med støtte til disse løperne, som faktisk trakk ham til denne medaljen, sier Borodavko.

Bakgrunn: – Mer enn 1000 russiske idrettsutøvere med i systematisk doping

Uttalelsen har naturlig nok vakt stor oppmerksomhet, og skipresident Jelena Välbe sier til Sport Ekspress:

– Du får ringe Borodavko og spørre om han har beviser for dette, eller om det bare er en spekulasjon. Jeg har ingen rett til å klandre noen for å være informant, sier Välbe.

– Når det er sagt: En representant for den medisinske komiteen i FIS ringte til laget vårt og spurte om det var mulig å få en informant når det gjelder hva som skjedde i Sotsji. Treneren vår svarte at de ikke drev med den slags.

Les også: Sterke reaksjoner på Legkov-straffen: – Totalt skandaløs

Jelena Välbe fortsetter:

– For meg er en hver informant en forræder til federlandet. Men på laget vårt skjedde det ikke noe sånt. Ingen hadde noe å fortelle, heller ikke Ilja Tsjernousov.

– Ingen fortalte oss at vi trengte seier (i Sotsji-OL) til en hver pris, uttaler skipresidenten, som står på at ingen russiske langrennsløpere var dopet under lekene i 2014.

Ilja Tsjernousov har ikke kommentert påstandene mot ham.

Den russiske landslagstreneren Cramer opplyser til VG fredag at de er i svenske Gällivare og konsentrerer seg fullt ut om treningen. Han bekrefter at russerne skal gå den svenske sesongåpningen i Gällivare neste helg. VG får bekreftet fra russiske media at de utestengte løperne også kommer til å gå der, så sant ikke FIS stopper dem innen den tid. De er til nå bare dømt av IOC til livstids utestengning fra OL.

Les også: Northug dropper «svenske-drakten»

WADA (Verdens antidopingbyrå) bekreftet fredag at det har sikret seg en intern russisk database over dopingtester i tiden januar 2012-august 2015. Databasen skal være fra dopinglaboratoriet i Moskva. Den tidligere lederen der, Grigorij Rodtsjenkov, er hovedkilden til avsløringene som har kommet om russisk idrett de siste par årene.

WADA skriver i en uttalelse at etterforskningsavdelingen nå er i ferd med å gå gjennom «enorme» mengder data. Dette skal presenteres for WADAs styremøte i Seoul neste uke. Kulturminister Linda Hofstad Helleland er visepresident i WADA.

– Denne nye informasjonen styrker vårt krav til russiske myndigheter om at de offentlig må godta konklusjonene våre slik at vi alle kan gå videre og gjenoppbygge tilliten til russisk idrett, sier WADA-president Craig Reedie i uttalelsen.