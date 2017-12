Røthe har fått svar på ryggproblemene

Symptomene på Spondyloartritt:

Spondyloartritter har som felles kjennetegn at de gir smerter og stivhet i ledd og muskler i bekken, rygg og brystkasse. De fleste opplever at symptomene varierer over tid, fra perioder nesten uten smerter og stivhet, til perioder med betydelige plager.

Kilde: NRF