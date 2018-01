Rørt Iversen vant endelig: – Deilig å slå ham

OBERSTDORF/OSLO (VG) Staver brakk, ski brakk og mange løpere falt - opptil flere ganger. Men i kaoset kunne Emil Iversen (26) juble for seier foran Sindre Bjørnestad Skar (25).

Emil Iversen spurtslo Sindre Bjørnestad Skar og gjorde som de norske kvinnene gjorde. Da sikret Ingvild Flugstad Østberg og Maiken Caspersen Falla dobbelt norsk, en bedrift herrene klarte å gjenskape på en 5 kilometer lenger etappe.

0.4 sekunder skilte Iversen fra Bjørnestad Skar, og en sliten Iversen smilte fra øre til øre etter at seieren var et faktum.

– Sesongen har ikke gått som planlagt, og jeg var ikke fornøyd da sprinten ble avlyst i går, men dagens løype var ganske enkel og jeg er veldig fornøyd med seieren i dag.

– Skar og jeg er gode venner og har konkurrert mye, og det var deilig å slå ham, legger han til.

Fikk svar på tiltale



Landslagssjef Vidar Løfshus, som nylig var ute med en OL-advarsel til herreløperne, fikk svar på tiltale på det som ble en god norsk dag i Oberstdorf. NRK-kommentator Jann Post mener at Finn-Hågen Krogh er under press, og finnmarkingen svarte med å gå inn til 5. plass under dagens fellesstart.

Martin Johnsrud Sundby hang i lang tid bra med, men endte til slutt på 8. plass. Han sikret imidlertid viktige bonussekund.

– Det er kanskje det verste løpet jeg har gått i forhold til å manøvrere og sånt, det var helt kaos, sier Martin Johnsrud Sundby om løpet.

Men ingen kunne ta opp kampen med Emil Iversen som kom som en kule på slutten.

– Det har gått så mye skeis i det siste at jeg hadde bare bestemt meg for at jeg er rask nok og god nok, og for å være tøff i skallen. Det her betyr så mye for meg, sier seierherren.

Og seierherren høstet gode kritikker etter at han sikret Norge herrenes første Tour de Ski-seier denne sesongen.

– Iversen var kjempeimponerende, sier Didrik Tønseth.

– Han var helt utrolig i dag, sier trener Roar Hjelmeseth.

– Å spurte slik, det er han kanskje nest best i verden på. Bare Klæbo er bedre, sier Bjørnestad Skar som måtte gi tapt mot Iversen.

Italienske Francesco De Fabiani sikret 3.-plassen-

– Litt som å spille Mario Kart



Det ble nok av dramatikk da kvinnene gikk i gang med sin 10 kilometer under vanskelig forhold i Oberstdorf. Det ble dobbel norsk, men Heidi Weng gikk på dramatisk vis i bakken i en spurtduell med landskvinne Ingvild Flugstad Østberg.

Og det ble dramatisk da herrene ikke lenge etter gikk i gang med sin 15 kilometer.

– Det var litt som å spille Mario Kart og prøve å komme seg unna bananskallene, sier Sjur Røthe etter et renn hvor det skjedde fryktelig mye.

«Super Dario», Dario Cologna, som har vært overlegen så langt i touren, brakk staven, russiske Sergej Ustjugov og Alexander Bolshunov tapte mye tid og krefter på å falle, og Niklas Dyrhaug skøytet rundt på én ski. Hans Christer Holund fikk et tidlig stavbrudd han også.

Det var en tydelig frustrert Ustjugov som forlot målområdet etter at rennet var over.