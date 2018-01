OSLO/VAL DI FIEMME (VG) Martin Johnsrud Sundby (33) var råsterk opp «Monsterbakken» da Dario Cologna (31) vant Tour de Ski sammenlagt for første gang på seks år.

Det ble 2.plass sammenlagt for Martin Johnsrud Sundby. Han gikk et strålende renn og klatret fra 6. plass. Etterpå var han helt utslitt og sa han hadde hentet krefter fra et nytt sted:

– Jeg har ikke vært der før (så langt i kjelleren), det var en opplevelse. Jeg unner ikke mange å være der. Jeg hadde vanvittig vondt, sa Sundby til NRK, mens han hostet.

– Jeg klarer nesten ikke å snakke... Jeg er kjempeglad for at jeg klarte å holde hodet oppe og klarte å motivere meg for hver meter, sa Sundby 34 dager før første OL-konkurranse.

– Jeg er glad jeg har 34 dager og ikke 14. Jeg kommer ikke til å gå veldig mange skirenn før OL, forhåpentligvis 30 kilometer i NM, så blir det kun trening frem mot OL, sa Sundby.

Kvartett opp bakken

Nordmannen gikk ut som nummer seks på Tour de Skis siste konkurranse; 9 kilometer fri teknikk - med den klassiske melkesyretesten opp til mål på Alpe Cermis. Han hadde 20 sekunder å ta igjen til en potensiell pallplass og gikk fort på de flate partiene, forspranget ble spist opp. I «Monsterbakken» ble det dermed et samlet felt med Røa-løperen, Aleksej Poltoranin, Alex Harvey og Alexander Bolshunov, kvartetten gjorde opp om 2.- og 3. plassen.

Sistnevnte falt fra en snau kilometer fra mål, Sundby ledet an i svingene og da de verste stigningene var unnagjort var også Poltoranin hektet av. Og på de siste meterne var det nordmannen som var sterkest - og da ga Harvey opp.

Cologna ble historisk

Suverene Dario Cologna gikk ut ett minutt og 14 sekunder før nestemann, sveitseren hadde full kontroll til toppen av bakken og var aldri truet i å vinne Tour de Ski sammenlagt. Dette var hans første sammenlagttriumf i konkurransen siden 2012, hans fjerde totalt. Ingen herreløpere har flere.

PALLEN I TOUR DE SKI: Martin Johnsrud Sundby (t.v.), Dario Cologna og Alex Harvey (t.h.). Foto: Goran Bohlin , VG

Hans Christer Holund leverte en god prestasjon og ble nummer fem, Niklas Dyrhaug endte på 12. plass, Emil Iversen nummer 14, mens Didrik Tønseth fikk 17. plass på resultatlisten.

PS! Russiske Sergej Ustjugov sto over rennet søndag grunnet smerter i ryggen.