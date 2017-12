Prolog-exit for taus Northug

LILLEHAMMER/OSLO (VG) Petter Northugs sesongdebut i verdenscupen ble av det korte slaget. På den klassiske sprinten på Lillehammer sa det stopp etter prologen.

Tiden på 3.42,41 var akkurat ikke god nok. Hele 13 sekunder og 42 hundredeler bak Johannes Høsflot Klæbo, som på sin side var overlegen, endte Northug på en 32. plass, to plasser bak de 30 som tar seg videre. Opp til franske Richard Jouve på 30. plass var det 87 hundredeler.

Petter Northug er altså slått ut i prologen i sitt første verdenscuprenn for sesongen.

Etterpå gikk han rett gjennom pressesonen, skiftet og spente på seg skiene, før han forsvant forbi alt og alle i retning smøretraileren. Fra smøreområdet gikk Northug videre inn i lysløypa et steinkast unna stadion.

– Det er litt synd at han skulle være så nære. Dessverre for Petter, så leverte han ikke godt nok, sier Fredrik Aukland.

Videre fra prologen Klæbo (1), Golberg (3), Riseth (6), Aune (8), Valnes (10), Turvoll Fossli (13), Brandsdal (14), Even Northug (16), Iversen (18), Taugbøl (25), Stadaas (28) og Bjørnstad Skar (29). * Prologplassering i parentes

– Vi får ikke se svaret på hvor god han egentlig er, og nå blir det enda større diskusjoner om hva som skjer videre, fortsetter han.



Formen til Johannes Høsflot Klæbo er det imidlertid ingen som lurer på. Den 21 år gamle kometen herjet under forrige helgs verdenscupåpning i Finland, og var overlegen på dagens prolog med tiden 3.28,99.

– Det er altså så enormt det han gjør. Han åpner raskt, men avslutningen er helt fenomenalt, kommenterte Jann Post for NRK.

– De avstandene her ser vi nesten aldri på sprint, legger Fredrik Aukland til.

Selv ser Klæbo allerede mot finalen.

– Det er en løype som skiller, og hvis man treffer, blir det fort store avstander. Jeg må prøve å være litt kald, spare krefter i kvart- og semifinale, og i finalen kommer det til å bli et kjør uansett.

Like bra gikk det ikke for Finn Hågen Krogh, som tidligere er blitt lovet ankeretappen på OL-stafetten. Han var inne over 14 sekunder bak Klæbo, og det holder ikke til å gå utslagsrundene fra 11.15.

Petter Northug ble som kjent vraket til verdenscupåpningen i Ruka forrige helg, det etter å ha stått over den nasjonale åpningen på Beitostølen grunnet sykdom.

Istedenfor tok han turen til Gålå og Norgescupen, der han havnet nær ett og et halvt minutt bak Anders Gløersen på 15 km fri i sitt første renn, før det ble kvartfinale-exit på sprinten.

