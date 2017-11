Pakk vekk pisken, Hetland!

Kommentar Det er en latterlig overreaksjon å kalle Petter Northugs instagram-post for et «grovt overtramp». De mulige følgene av ledelsens linje, er bare til å grine av.

Ett spørsmål er det helt umulig å komme unna, etter at Petter Northug konflikt med Norges Skiforbund igjen er den store snakkisen:

• Ønsker skiledelsen egentlig å få den eneste mannlige løperen som har knekt «best når det gjelder-koden» på 10 år, i optimal stand til OL?

• Eller er det mye viktigere for Tor-Arne Hetland og Vidar Løfshus å slå seg på brystet, for å vise hvem som bestemmer?

Etter å ha gjort alt annet enn å tilby Petter Northug en gulrot i starten av sesongen, finner Hetland nå frem pisken på grunn av hva skiløperen la ut i sosiale medier.

Gulroten kunne vært å gi Northug en reell sjanse til å vise seg frem.

Gulroten kunne vært å droppe den aldeles meningsløse uttalelsen om at ankermann-etappen i OL er utdelt før sesongstart, og gi løperen med så mye sisteetappe-erfaring en reell sjanse til å knive med Finn-Hågen Krogh.

Gulroten kunne vært en åpen og offensiv landslagsledelse, som viser at de verdsetter Northug, og forstår at det er i nasjonens, og dermed også deres, interesse at mannen med 15 gull fra VM og OL får optimalisert opplegget denne vinteren.

Men nei da, å få Northug til å føle seg velkommen, eller å verdsette det helt unike han har levert over så lang tid, er visst ikke så viktig.

Da er det visst av langt større betydning for Hetland å svinge pisken når oppførselen ikke er helt A4.

Ja, Northug burde holdt seg for god til å trekke inn lagkameratene i instagram-posten, men å kalle dette et «grovt overtramp» er å skyte en satirisk spurv med en malplassert kanon. Dette må sees i konteksten det er skrevet.

Ikke bare bruker Hetland tåpelig sterke ord om en melding i sosiale medier, men han kommer også med dårlig skjulte sanksjonstrusler fremover.

Da er det grunn til å gjenta spørsmålet om hva ledelsens egentlige intensjoner i denne saken er?

For Hetland hopper uelegant bukk over at den kontroversielle meldingen åpenbart er et resultat av frustrasjon som har bygget seg opp over tid, der Northug med rette ikke føler seg godt behandlet.

Enda verre blir det av at denne «sette på plass»-linjen bare kommer til å forverre klimaet ytterligere, for all empiri viser at Northug ikke plutselig blir en puslete puddel.

Det kan man like eller mislike, men det er nettopp ved å være seg selv at Northug har skapt alle de øyeblikkene en hel langrennsverden aldri vil glemme.

God ledelse innebærer at det selvsagt skal finnes grenser for oppførsel, og det er helt greit å ta en prat med Northug, men skiforbundet er på ville veier om et allerede lavt tak skal senkes enda noen etasjer.

I beste fall trigger dette Petter Northug til å bli enda mer sulten, men mer sannsynlig kommer ledelsens muskelfleksing fremfor tilrettelegging til å ramme sjansene hans til å finne tilbake til gammel storhet i sporet.

Det er i tilfelle trist og unødvendig.

Petter Northug har i år etter år vært en ener i å komme først over mål.

Den egenskapen lærte han seg ikke ved å gå i takt.