Nye dopingtester: Bjørgen-rival frikjent etter dopingmistanke

Det ser ut til at Kristina Smigun-Vähi får beholde sine to gull fra langrennsløypene i 2006-OL. Det betyr også at de norske jentene ikke får flere medaljer enn det de allerede har.

IOC meldte onsdag at det ikke er avslørt noen dopingtilfeller i retesting av prøvene fra lekene i Torino. Ifølge IOC er det heller ingen saker som er under behandling.

Dette tyder på at Estlands langrensstjerne Kristina Smigun-Vähi trolig får beholde sine to OL-gull. Hun vant 10 km klassisk og 15 km duathlon.

I 2014 meldte nyhetsbyrået AP at Estlands OL-komite bekreftet at det forelå mistanke om at Smigun-Vähi var dopet under Torino-lekene. Dette kom fram i forbindelse med retesting av de den gang åtte år gamle prøvene fra Torino.

Hvis Smigun hadde blitt fratatt de to OL-gullene, ville Marit Bjørgen ha blitt ett OL-gull rikere, Hilde Gjermundshaug Pedersen hadde avansert til sølv, og Kristin Størmer Steiras to 4. plasser hadde blitt til OL-medaljer.

Selv har hun alltid benektet at hun bruke doping.

– Alle disse prøvene ble undersøkt grundig for åtte år siden og viste at jeg ikke brukte ulovlige preparater. Det var som forventet, fordi jeg aldri har brukt ulovlige midler, sa Smigun-Vähi i 2014.

Nesten 500 prøver fra Torino-OL ble retestet i 2013. Resultatene skulle egentlig ha vært publisert rett etter 2014-OL, men dette skjedde ikke. I mellomtiden har det vært retesting av prøver fra Beijing 2008, Vancouver 2010 og London 2012.

Den russiske skiskytteren Olga Pyljova er dømt for å ha dopet seg under OL i 2006.

To østerrikske skiskyttere og fire østerrikske langrennssløpere ble utestengt på livstid etter at italiensk politi og dopingkontrollører hadde en razzia på hotellet der de bodde.

