Northug-vrakingen skaper splittelse blant skilegender

Norges skilegender blir ikke enige. Noen kaller vrakingen av Petter Northug trist. Andre tror den kan være en velsignelse.

– Fryktelig trist og veldig dumt. Dette er jeg sterkt uenig i. Det viser at ledelsen ikke har tro på Petter, sier tidligere verdensmester og OL-medaljør Anette Bøe til VG.

– Petter har levert så mange ganger. Noen ganger må man kunne gå bakveier - det finnes bare én Petter Northug.

I et møte med landslagstrener Tor Arne Hetland søndag kveld fikk Northug beskjed om at han ikke er en del av landslagstroppen som reiser til Kuusamo. Hva landslagsledelsens begrunnelse var, kan du lese mer om her.



– Jeg har troen på Petter. Av og til må det være en fordel å hete Petter Northug også. «Måsabjønner», sier Anette Bøe med adresse til langrennsledelsen.

Tirsdag sa Skiforbundet at de har åpnet en personalsak mot Northug etter slengbemerkningene trønderen kom med på Instagram. Senere på dagen avkreftet de dette.

Så du denne? Northug svarer på vrakingen med stikk til trenere og lagkamerater

Trygg på Northug-formen



Tore Ruud Hofstad, som var Norges faste ankermann før Northug overtok rollen i 2007, stusser også over uttaket.

– Det var en svensk kommentator som mente det var usannsynlig at det finnes ti løpere i Norge som er bedre enn Petter Northug. Det er jeg enig i. Det er OL om noen måneder. Det kunne vært en fordel å gi Petter muligheten til å få gå i Finland, sier han til VG.

– Han har selvsagt vært syk, men han er faktisk den eneste løperen på ti år som har tatt individuelt mesterskapsgull for Norge. Man skal ikke glemme det, sier Ruud Hofstad.

Det at Northug friskmeldte seg selv i helgen, og meldte seg klar til å stille på startstreken under minitouren i Kuusamo, er noe Anette Bøe mener borger for at han er i god form.

– Petter er ikke en mann som tar plassen fra andre. Han unner andre å gå dersom han selv ikke er god nok, slår hun fast.

Kommentar: Vrakingen framstår som en pissekonkurranse

– En velsignelse for Petter



Et av argumentene fra skiledelsen for å la Northug bli hjemme, var at han nå får mulighet til å trene seg opp igjen etter sykdomsavbrekket. Flere av Norges tidligere skistjerner mener det kan være lurt.

– Kuusamo er et kuldehøl. Dersom man har vært forkjølet, er det ikke noe attraktivt sted. Det kan være en velsignelse for Petter at han slipper å presse seg der, slik at han heller kan være «fit for fight» på Lillehammer, sier tidligere verdensmester og olympisk mester Frode Estil til VG.

Etter Kuusamo-åpningen forflytter nemlig verdenscupsirkuset seg til Lillehammer. Det betyr en ny mulighet for Northug for å vise seg fram.

– Det er en lang sesong, med mange sjanser. Petter vil få en fair sjanse til å kvalifisere seg, mener Estil.

Kristen Skjeldal, som har to stafettgull fra OL, er enig med Jevne.

– Det kan være at Petter skal være takknemlig for at han ikke er tatt ut. Siden han har vært småsjuk, kan det godt tenkes at minitouren kommer for tidlig. Det er ikke gunstig for Petter nå å gå bare passe bra. Dessuten risikerer han å bli syk på nytt, slår Skjeldal fast.

Her får du mer om SMSen som Northug sendte Hetland i helgen:

Mikkelsplass: – Ingen krise



Pål Gunnar Mikkelsplass har blant annet vært landslagstrener i tre år etter at han selv la opp som langrennsløper. Han mener i likhet med Skjeldal og Estil at det kan være lurt for Northug med en pust i bakken etter sykdomsavbrekket.

– Som trener ville jeg tenkt at det var greit å få tid til å trene godt. Jeg ser ikke på dette som noen krise i det hele tatt, sier han til VG.

– Etter en sykdom går det en periode før han kan konkurrere maks. Å hoppe på en minitour, som er belastende for luftveiene, trenger ikke være bra. Jeg vil ha ham i god form, og vil at han skal være så god som mulig senere i vinter, sier Mikkelsplass.

Han er trygg på at dersom Northug har formen inne, vil han stå på startstreken i Pyeongchang.

– Garantert. De som har prestert bra nok, og som har noe der å gjøre, vil være der.

Jevne: – Hadde regnet med Northug



«Det er innmari synd dersom norske gullsjanser i Sør-Korea svekkes av at dårlig personkjemi påvirker ledelsens valg», skrev VG Sportens kommentator Leif Welhaven mandag. Han fulgte opp med å liste opp grunner for at Petter Northug burde få sjansen til å gå i Kuusamo.

– Det er gode argumenter i den kommentaren. Jeg hadde regnet med at Northug var i troppen. Men de som sitter med makten bruker en annen argumentasjon, sier OL- og VM-vinner Erling Jevne til VG.

– Gjør Skiforbundet det vanskelig for Northug å komme til OL?

– Nei, dette er bare her og nå. Petter har opplevd mer motgang enn dette. Han kommer til å bruke dette positivt.

Pedersen: – Vi trenger Petter



Hilde Gjermundshaug Pedersen har både OL-medaljer og VM-gull, samt en hel skog av NM-medaljer. Hun innrømmer at hun ble litt overrasket over at Northug ikke fikk en plass i troppen.

– Man vet jo hva han står for. Dessuten vil han helst gå mange renn, det er det som fungerer for ham. Dessverre er det mange gode løpere i Norge, og han lider under det. Men alle vet at Petter presterer best under press, sier hun til VG.

– Det skal bli moro å se ham på startstreken igjen. Han har frontet at han er i god form, og han gjør ikke det om det ikke stemmer. Dette rister han av seg. Vi trenger Petter, langrennsporten trenger ham.