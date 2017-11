Northug stiller til start på Gålå i dag

Petter Northug (31) overrasker alle når han fredag formiddag går sitt første ordentlige renn på snø denne sesongen.

Northug stiller nemlig til start på 15 kilometeren i fri teknikk på Norgescuprennet på Gålå som begynner klokken 11.00 i dag. Hvorvidt Northug kom til å delta allerede i dag har vært usikkert. Inntil nå.

Team-kompis Chris Jespersen stiller til start. Det samme gjør blant annet landslagsløperne Håvard Solås Taugbøl og Sindre Bjørnestad Skar, ifølge arrangørens startliste.

– Det vi kan bekrefte i første omgang er at han går i dag. Det er aktuelt å gå sprinten på lørdag, men vi tar en dag av gangen, sier trener Stig Rune Kveen til VG – før elevens sesongdebut.

Han sier teamet reiste sørover fra trøndelag torsdag, men de har ennå ikke bestemt seg for det videre programmet i helgen. Lørdag venter altså sprint og søndag er det en ny 15 kilometer – bare i klassisk.

– Hva slags form er Petter i nå og hva kan du si om forventningene før start?

– Vi har jo ikke sett Petter i konkurransesammenheng ennå. Men han har sagt at han føler seg bra. Han spruter nok ikke ut fra start som han hadde gjort i Kuusamo. Han gjør dette for å få trent bra og for å gå mange kilometer på ski, sier Kveen.

Etter at Northug ble vraket til verdenscupåpningen i Kuusamo har skistjernen vært nødt til å tenke alternativt.

Han går trolig helt sikkert verdenscupen på Lillehammer neste helg. En konkurranse-gjennomkjøring på Gålå har vært trukket frem i en ukes tid som den aller beste planen og den veien har han valgt.

